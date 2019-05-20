Спасатели рассказали о последствиях ливней в Молдове - видео

Проливные дожди, которые обрушились на страну в эти выходные, нанесли серьезный урон домашним хозяйствам: в некоторых случаях вода поднялась примерно на метр, так что люди оказывались в ней по пояс.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Прошедшие в Молдове ливни нанесли серьезный ущерб сразу нескольким регионам республики, сообщили в понедельник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

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В селах Донич и Каменка Оргеевского района из-за осадков оказалось разрушено 0,1 км местной дороги, а также подтоплены участки 60 жилых домов. В некоторых случаях вода поднялась примерно на метр, так что люди оказывались в ней по пояс.

В Арионештах (Дондюшанский район) непогода сорвала крыши с двух складов зерновых. Также повреждены дамбы двух местных водоемов.

Ливни уничтожили около 10 гектаров посевов и 20 гектаров кукурузы в Тырнова и Елизаветовке. Ущерб на данный момент подсчитывают специалисты.

Больше всего, по информации спасателей, пострадали населенные пункты севера страны, где специалисты откачивали воду.

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