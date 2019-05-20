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Цыпова.

Чем Молдова может быть привлекательной для итальянцев

© Photo: moldovenii.md
Общество
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Наша страна может стать более привлекательным туристическим направлением для итальянцев, в приоритете - гастрономические и винные туры.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Ряду итальянских компаний был представлен туристический потенциал Молдовы, а также места, которые граждане Италии могут посетить в нашей республике. На профильном заседании, проведенном в Кишиневе, представителям итальянских турфирм были предложены базовые пакеты, которые могли бы предложить жителям этой страны операторы. 

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Исполнительный директор Национальной ассоциации принимающего туризма Наталья Цуркану в беседе с представителями молдавских СМИ отметила, что на туристическом рынке Италии будет продвигаться идея о том, что Молдова полностью готова к приему туристов из этой страны. А молдавский колорит, в том числе и блюда национальной кухни, будут способствовать тому, чтобы путешественники из такой "винной" страны, как Италия, хотели посетить Молдову. 

"Эта встреча - первый шаг к подписанию долгосрочных контрактов между итальянскими и молдавскими операторами. Это результат двухлетней работы, участия в крупных туристических выставках в Милане и Римини", - отметила Цуркану.

В качестве наиболее привлекательных путевок для итальянцев может рассматриваться гастрономический туризм, уточнила Цуркану. 

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"Большое внимание мы уделяем участию туристов в приготовлении блюд национальной кухни, в том числе на летней самодельной глиняной плите. Иностранцы хотят ближе познакомиться с людьми, чтобы узнать о подлинной жизни в Молдове. Мы должны предлагать то, что нравится иностранцам, если хотим сделать Молдову популярным туристическим направлением на итальянском рынке", - сказала она.

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По словам молдавских туроператоров, итальянцам очень не нравится, когда вносятся коррективы в согласованную программу поездки, когда, вместо поездки в винные подвалы, назначенной на определенный день, им показывают природные красоты. Более того, как подчеркивают представители молдавских турфирм, итальянцам очень нравятся дегустации молдавских блюд. Они хотят попробовать все, что им приготовили, а также услышать рассказ об истории происхождения блюда, о традиционных рецептах.

В свою очередь, представители итальянских турфирм отмечают, что Молдова пока не пользуется спросом в качестве популярного направления, поскольку наша республика не известна итальянцам, у них мало информации о стране. Однако интерес граждан Италии к Молдове растет, причина  - улучшение условий питания и проживания туристов. 

Но, тем не менее, некоторых путешественников пугает отсутствие необходимой инфраструктуры, прежде всего, дорог.

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Именно поэтому многие итальянские туроператоры не включают Молдову в список популярных направлений.  

Граждане Молдовы традиционно выбирают Италию для туристических поездок.

Языковая схожесть и красоты этой страны привлекают многих жителей нашей республики. Более того, сотни тысяч трудовых мигрантов из Молдовы не одно десятилетие трудятся в Италии и, следует отметить, рекламируют Молдову среди итальянцев. В случае, если Молдова станет популярным направлением для итальянских граждан, получится своеобразный "туризм наоборот".

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Теги:
привлечение, Италия, туристы
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