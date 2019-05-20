Таможенная служба: безопасность доставки посылок быстрой почтой вырастет

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В Таможенной службе сообщили об упрощении механизма растаможивания международных почтовых отправлений.
"До конца этого года ведомство внедрит специализированный метод, позволяющий предварительно обработать отправленные с помощью быстрой почты посылки", - сообщили в понедельник в Таможенной службе страны.
Новая модель встроена в обновленную программу ASYCUDA World. В ее основе – обмен данными между таможенным органом и почтовыми операторами.
"Это позволит определить потенциальные риски мошенничества и вынести решение еще до того, как посылка прибудет в почтовое отделение по назначению", - добавили в Таможенной службе.
Таким образом, новая процедура исключит возможные нарушения, упростит формальности, а пропуск через таможню произойдет в более короткие сроки, чем это было раньше.
ASYCUDA World (ASYCUDA: Automated SYstem for CUstoms DAta — Автоматизированная система обработки таможенных данных) — это программное обеспечение, разработанное Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) для поддержки проведения таможенных реформ и содействия упрощению процедур торговли и таможенного контроля.
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