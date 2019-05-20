Еще три села во Флорештском районе получили питьевую воду

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. В трех селах Флорештского района завершились работы по обеспечению снабжения питьевой водой. Население сел Залучены, Вертюжены и Тыргул-Вертюжены насчитывает до 3700 человек.

Строительство системы подачи воды было проведено в рамках проекта "Вода для жизни в северном регионе: Флорешты и Сороки". В Залученах были проложены распределительные сети для питьевой воды длиной 14,5 километров, в Вертюженах - 17,1 километров, а в селе Тыргул-Вертюжены - 12 километров.

Расходы на проведение водопровода составили более 29 миллионов леев. Деньги на строительство были выделены в рамках швейцарского проекта по водоснабжению и санитарии в Молдове (ApaSan).

Кроме водопроводов были построены колодцы и резервуары для воды. По планам, система водоснабжения должна охватить 14 сел с общим числом жителей около 17 тысяч человек.

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