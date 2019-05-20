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Помидоры

Овощи на рынках и в магазинах: не купить бы отраву

© Flickr/ Andy Rogers
Общество
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Специалисты предупреждают: многие продукты, которые мы с приходом весны начинаем потреблять практически ежедневно, содержат массу токсичных веществ и могут привести к возникновению опасных заболеваний, в том числе некоторых форм рака.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Отдельные фермеры прекрасно осознают, что выращивают настоящую отраву, однако в погоне за прибылью ничуть не беспокоятся о здоровье покупателей, предупреждает Национальный центр по защите прав потребителей (CNPIEC).

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К примеру, зарегистрированы случаи, когда препарат для обработки персиков, объявленный опасным для здоровья и запрещенный к применению в Молдове, контрабандно ввозился в республику из Украины и применялся фермерами в Дубоссарском районе.

Корреспонденты România TV недавно в ходе журналистского расследования выяснили, что в продаже на румынских рынках часто можно встретить помидоры, чье созревание было ускорено искусственно с помощью препарата, запрещенного к применению в Евросоюзе. Не ввозился ли этот препарат либо обработанные им томаты в Молдову, пока неизвестно.

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Сам препарат, по мнению специалистов, повышает риск развития рака молочной железы у женщин и рака яичек и простаты у мужчин, он опасен для гипертоников, а также людей, страдающих от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он может привести к гормональным нарушениям и снижению мужской фертильность.

Помидоры, выращенные искусственно, хотя и красные снаружи, будут внутри зелеными, их мякоть может быть очень твердой, безвкусной. Также, у таких помидоров либо нет хвостиков, либо они почерневшие. Хороший способ избежать покупки томатов, обработанных веществами для ускоренного роста, - это выбирать те, у которых хвостики сохранились зелеными.

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