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Воспитательница занимается с детьми в частном детском саду

В Кишиневе в ранее заброшенных зданиях откроют детсады

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Все новое - хорошо забытое старое: власти Кишинева планируют открыть семь детских садов на базе ранее закрытых образовательных учреждений.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Порядка двух тысяч новых мест в дошкольных образовательных учреждениях появятся в Кишиневе в 2019 году, заявил в понедельник на заседании муниципальных служб исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну.

Работа детского сада (архивное фото)
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"В 2017-2018 годах наблюдался дефицит в три тысячи мест в детских садах. В 2017-м открыли новые группы на 300 мест. Нашим приоритетом стало открытие новых детских садов", - сказал он.

По его словам, если за 27 лет открыли всего один детский сад, то в этом году вместе с управлением образования предложено открыть семь дошкольных образовательных учреждений, что обеспечит системе 1800 новых мест.

Как отметил чиновник, бюджет только на открытие детсадов достигает 43 миллионов леев.

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К слову, примэрия не собирается строить детсады с нуля. Речь идет об уже возведенных зданиях, которые использовались в секторе образования, но не находились на балансе примэрии. Все они простаивали без дела годами, а теперь нуждаются в ремонте – некоторые в достаточно серьезном вмешательстве.

"С 1 сентября все эти учреждения будут открыты за исключением образовательного комплекса имени "Кирилла и Мефодия", - сказал Кодряну.

Проблемные детсады

Внешний вид и обустройство некоторых столичных дошкольных образовательных учреждений приводят в ужас. Плачевная инфраструктура детсадов – одна из самых частых причин для жалоб родителей в столичную администрацию. Некоторые случаи просто шокируют. К примеру, Sputnik писал, как зимой этого года в одной из групп детского сада в Кишиневе не было отопления, а обогрев помещения производился за счет нескольких калориферов. Дети мерзли, часто болели, родители били тревогу, а чиновники не спешили решать проблему. Но вопрос все-таки удалось уладить и исправить ситуацию.

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Согласно статистике, представленной примэрией, в прошлом году в 110 кишиневских детских садах провели ремонт.

Еще одна распространенная причина жалоб – трудности при определении ребенка в детсад. По данным примэрии, в 2017 году и в первые месяцы 2018-го поступило очень много обращений по поводу записи малышей в дошкольные образовательные учреждения и требуемой за это "таксы".

"Основной ответ администраций детских садов был такой – свободных мест нет, а если и есть, то только для определенных лиц. Тогда мы и решили ввести программу eGradinita", - сказал Кодряну.

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К слову, по такому же принципу решили поступить с зачислением детей в первый класс. Пошаговая инструкция, как записать ребенка в первый класс: ответы на самые часто задаваемые вопросы родителей>>>

По словам исполняющего обязанности примара, на сегодняшний день это приложение стало четвертым по числу пользователей в стране. Порядка 19 тысяч детей были определены в сад благодаря этой программе.

"Теперь запись занимает всего 11 минут вместо недели", - добавил чиновник.

После многочисленных коррупционных скандалов столичная примэрия решила, чтобы все имущество в детских садах бралось на учет, а все данные о закупках, бюджете на текущий год и инвестициях были в свободном доступе для родителей – на информационном панно.

"Заключен договор о партнерстве с Национальным антикоррупционным центром. Кроме того, отправлены в отставку и наказаны ответственные лица и директора", - сказал Кодряну.

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