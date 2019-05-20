Эти улицы в Кишиневе лучше обходить: там есть риск для здоровья и жизни

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Состояние кишиневского дорожного покрытия выматывает нервы не только автолюбителям, но и пешеходам. По некоторым улицам в центре города спокойно гулять не получается, кишиневцы вынуждены преодолевать настоящие полосы препятствий.
Выбоины и ямы на дорогах порой достигают до метра, а невнимательные жители столице и вовсе могут оказаться на больничной койке, если вовремя не сориентируются и шагнут в одну из таких ям.
Прошедшие ливни усугубили ситуацию - центральные улицы столицы стали выглядеть, как после массированной бомбежки. В самом центре на улице Тигина на отрезке между улицами 31 августа 1989 года и проспектом Штефана чел Маре ситуация просто аховая. Возмущенные пользователи соцсетей публикуют снимки, на которых отчетливо видно, что там не то, что автомобиль, а даже танк вряд ли проедет.
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