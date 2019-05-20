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Люди в городе.

Эти улицы в Кишиневе лучше обходить: там есть риск для здоровья и жизни

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Без преувеличений - если по этим улицам ходить пешком или проезжать на автомобиле, можно получить травмы и даже очутиться в инвалидном кресле.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Состояние кишиневского дорожного покрытия выматывает нервы не только автолюбителям, но и пешеходам. По некоторым улицам в центре города спокойно гулять не получается, кишиневцы вынуждены преодолевать настоящие полосы препятствий.

Выбоины и ямы на дорогах порой достигают до метра, а невнимательные жители столице и вовсе могут оказаться на больничной койке, если вовремя не сориентируются и шагнут в одну из таких ям.

 

Прошедшие ливни усугубили ситуацию - центральные улицы столицы стали выглядеть, как после массированной бомбежки. В самом центре на улице Тигина на отрезке между улицами 31 августа 1989 года и проспектом Штефана чел Маре ситуация просто аховая. Возмущенные пользователи соцсетей публикуют снимки, на которых отчетливо видно, что там не то, что автомобиль, а даже танк вряд ли проедет. 

Более того, судя по проседанию проезжей части, можно легко прийти к выводу, что совсем скоро дорожное полотно обвалится, а в стихийный кратер может угодить чей-то автомобиль.
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Reportera #tv8 Ana Sârbu alias @as.journalist, "înghițită" de un crater, pe strada Tighina din Chișinău 🤪. Detalii, deseară, în buletinele de știri de la TV8 😉

Публикация от TV8 Moldova (@tv8.md)

Неприятный инцидент с обвалом участка трассы произошел несколько лет назад на Буюканах по улице Анри Коандэ. Тогда после сильных дождей вблизи троллейбусной остановки образовался такой провал, что в нем мог бы поместиться даже рейсовый микроавтобус.

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Теги:
риск, жизнь, здоровье, Кишинев, улицы
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