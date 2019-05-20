В Молдове меняется стоимость билетов на поезд Кишинев-Одесса

Повышение коснется двух из трех ценовых категорий, величина которых привязана к уровню предоставляемого комфорта.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. С пятницы, 24 мая, ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) меняет стоимость билетов на проезд в вагонах первого и второго класса модернизированного поезда Кишинев-Одесса. Это связано с ростом цен на топливо и валютными колебаниями в понедельник в ЖДМ.

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Как уточнили в ведомстве, остается неизменной стоимость билетов третьего класса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Билеты на поезд в системе RoTicket можно будет купить в Молдове

Таким образом, за поездку из Кишинева в Одессу в вагоне первого класса придется платить по 195 леев, билет в вагоне второго класса будет стоить 180 леев, а в вагоне третьего класса – 150 леев.

Модернизированный состав модели D1M курсирует между Кишиневом и Одессой с 30 марта 2018 года. Состав включает четыре вагона и предлагает три класса комфорта — первый, второй и третий. Вагоны всех трех классов оборудованы кондиционером.

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Поезд № 642/641 выезжает из Кишинева в 07.05 и прибывает в Одессу в 10.45. Таможенный контроль пассажиров осуществляется в здании Железнодорожного вокзала Кишинева до посадки. На границе процедура не повторяется.

Из Одессы поезд отходит в 18.45 и прибывает в Кишинев в 22.20.

Обычно летом "Железная дорога Молдовы" из-за высокого спроса на билеты на это направление увеличивает число рейсов поезда Кишинев-Одесса-Кишинев. К слову, в курортный сезон путешествие на морское побережье Украины именно железной дорогой выходит гораздо быстрее, чем путь на собственном автомобиле или автобусе, так как не приходится простаивать в пробках на границе.

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