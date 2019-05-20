Уровень воды в реке Прут местами поднимется почти на три метра

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. На отдельных участках реки Прут в период с 20 по 24 мая уровень воды поднимется на несколько метров, предупреждает Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы.
Согласно источнику, между населенными пунктами Костешты и Унгены уровень воды вырастет на 1,7-2,7 метра.
По предупреждению гидрологов, в низинах будут затоплены луга.
Уровень поднимется из-за сброса воды на гидроэлектростанции Костешты-Стынка. Планируется увеличить объем слива воды из водохранилища до 550 кубических метров в секунду.
Стремительно повышается уровень воды и в реках Румынии, где идут сильные ливни. В уезде Караш-Северин был объявлен красный уровень паводковой опасности. В результате дождей во всех реках уездов Караш-Северин и Тимиш зарегистрировано стремительное повышение уровня воды.
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