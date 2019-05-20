Уровень воды в реке Прут местами поднимется почти на три метра

Причиной стал спуск воды на ГЭС Костешты-Стынка. Госгидрометеослужба выпустила предупреждение о затоплении пойменных лугов в низинах.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. На отдельных участках реки Прут в период с 20 по 24 мая уровень воды поднимется на несколько метров, предупреждает Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Погодные аномалии — Румынию затопило водой и занесло снегом

Согласно источнику, между населенными пунктами Костешты и Унгены уровень воды вырастет на 1,7-2,7 метра.

По предупреждению гидрологов, в низинах будут затоплены луга.

Уровень поднимется из-за сброса воды на гидроэлектростанции Костешты-Стынка. Планируется увеличить объем слива воды из водохранилища до 550 кубических метров в секунду.

Стремительно повышается уровень воды и в реках Румынии, где идут сильные ливни. В уезде Караш-Северин был объявлен красный уровень паводковой опасности. В результате дождей во всех реках уездов Караш-Северин и Тимиш зарегистрировано стремительное повышение уровня воды.

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