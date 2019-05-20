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Тополиный пух

Тополиный пух накрыл Молдову - можно ли спастись аллергикам

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Назойливый тополиный пух испытывает на прочность нервы аллергиков, однако расстраиваться не стоит. Если соблюдать ряд рекомендаций, можно спастись от постоянного чиханья и других симптомов аллергии.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Тепло в Молдову не приходит одно. Вместе с погожими днями в конце мая-начале июня многие населенные пункты накрывает тополиный пух, который кажется вездесущим. Страдают от него, преимущественно, аллергики и просто раздражительные люди, которые нервничают от назойливого "дара природы". 

Аллергическая реакция на тополиный пух - самая распространенная. Специалисты говорят о том, что эта проблема развивается у людей с предрасположенностью к подобным недугам. Аллергия на тополиный пух может проявляться по-разному: у кого-то наблюдается слезоточивость и покраснение глаз, кто-то страдает от аллергического ринита, у третьих даже случаются приступы удушливого кашля. 

Есть и такие люди, у которых наблюдаются полиаллергические реакции, когда присутствуют все симптомы сразу.

По мнению врачей-аллергологов, люди, которые уже знают о своем недуге, должны минимизировать контакт с пухом: не гулять долго в местах, где растут тополя, меньше находиться на улице в солнечную погоду, потому что именно тогда концентрация пуха в воздухе максимальна. Предпочтительны прогулки в дождливую погоду, когда пух оседает.

Александр Караулов
фото из личного архива
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Если же появляются мучительные симптомы, надо обязательно обращаться к врачу, или использовать неотложную помощь — антигистаминные препараты. Самолечением, по мнению специалистов, заниматься не стоит. Медики говорят о том, что оно малоэффективно. 

Врачи утверждают, тополиный пух является не только сильным аллергеном, но и переносит пыль, а, вместе с ней, и вредоносные микробы. 

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Между тем, данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что во всем мире, в том числе и в Молдове, растет число людей, страдающих разными видами аллергических патологий.

Среди основных причин врачи называют ухудшение экологических условий. Более того, многое зависит от ряда других факторов, прежде всего от того, чем питается человек, какими средствами пользуется в быту. Порошки, бальзамы, ополаскиватели, средства для мытья посуды, а также продукты, производимые с ГМО - все это может оказать влияние на развитие аллергии.

Более того, считается, что чрезмерная гигиена также может способствовать возникновению аллергических заболеваний. Чистюли, по три-четыре раза в день принимающие душ, смывают с кожного покрова микробы и бактерии, которые могут быть бы нам полезны. И из-за этого организм начинает по-особому реагировать на некоторые продукты питания, медикаменты, цветочную пыльцу и тополиный пух.

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Теги:
рекомендации, аллергия, тополиный пух
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