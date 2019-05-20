У кого из пенсионеров больше шансов устроиться на работу в Молдове

Многие пожилые люди в нашей стране не могут прожить на одну пенсию и стараются подработать, однако зачастую слышат отказ от работодателей.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Хорошей новостью в 2019 году для некоторых молдавских работающих пожилых людей стала возможность проведения перерасчета пенсии с учетом взносов, отчисленных в фонд социального страхования после выхода на заслуженный отдых.

Правда, воспользоваться такой возможностью смогут только граждане, вышедшие на заслуженный отдых до 1 января 1999 года. Право на пересмотр дается только один раз. Даже если пенсионер продолжит работать и дальше, второго шанса уже не будет.

Сегодня многие пожилые люди в Молдове стремятся подработать - жить на одну пенсию многим не удается, тем более в случае, если дети не помогают.

© Sputnik / Константин Чалабов Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

Некоторым людям, убеленным сединами, все же выпадает шанс устроиться на работу. Иным везет меньше, и им отказывают в трудоустройстве.

Между тем, по наблюдениям социологов, наилучшими перспективами на занятость в предпенсионном и пенсионном возрасте обладают женщины с высшим образованием.

Высокими шансами на трудоустройство обладают и женщины с неполным средним образованием, которые берутся за непопулярную работу (например, уборщицы, вахтерши, лифтерши и т.д.).

Что же касается мужчин, у них дело обстоит хуже. Единственные, кто имеет шансы трудоустройства выше среднего – это лица со средним профессиональным образованием, например, опытные электрики, плотники, сварщики, которым нет замены среди более молодого поколения.

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Более того, сегодня в Молдове женщинам устроиться гораздо проще, так как они более терпимо подходят к уровню заработной платы. А кроме того - более здоровы, чем мужчины, их средняя продолжительность жизни гораздо больше, чем среди представителей сильного пола. Одним из факторов при приеме на работу также является наличие или отсутствие вредных привычек. Как правило, женщины не злоупотребляют алкоголем, на это также обращают внимание работодатели.

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