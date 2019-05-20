21:42 20 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD17.94
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Пенсионеры играют в домино

У кого из пенсионеров больше шансов устроиться на работу в Молдове

CC0 / Pixabay / anaterate
Общество
Получить короткую ссылку
134 0 0

Многие пожилые люди в нашей стране не могут прожить на одну пенсию и стараются подработать, однако зачастую слышат отказ от работодателей.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Хорошей новостью в 2019 году для некоторых молдавских работающих пожилых людей стала возможность проведения перерасчета пенсии с учетом взносов, отчисленных в фонд социального страхования после выхода на заслуженный отдых.

Правда, воспользоваться такой возможностью смогут только граждане, вышедшие на заслуженный отдых до 1 января 1999 года. Право на пересмотр дается только один раз. Даже если пенсионер продолжит работать и дальше, второго шанса уже не будет.

Сегодня многие пожилые люди в Молдове стремятся подработать - жить на одну пенсию многим не удается, тем более в случае, если дети не помогают.

Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

Некоторым людям, убеленным сединами, все же выпадает шанс устроиться на работу. Иным везет меньше, и им отказывают в трудоустройстве.

Между тем, по наблюдениям социологов, наилучшими перспективами на занятость в предпенсионном и пенсионном возрасте обладают женщины с высшим образованием. 

Высокими шансами на трудоустройство обладают и женщины с неполным средним образованием, которые берутся за непопулярную работу (например, уборщицы, вахтерши, лифтерши и т.д.).

Что же касается мужчин, у них дело обстоит хуже. Единственные, кто имеет шансы трудоустройства выше среднего – это лица со средним профессиональным образованием, например, опытные электрики, плотники, сварщики, которым нет замены среди более молодого поколения.

Хорошая новость для некоторых молдавских пенсионеров: что решили власти>>>

Более того, сегодня в Молдове женщинам устроиться гораздо проще, так как они более терпимо подходят к уровню заработной платы. А кроме того - более здоровы, чем мужчины, их средняя продолжительность жизни гораздо больше, чем среди представителей сильного пола. Одним из факторов при приеме на работу также является наличие или отсутствие вредных привычек. Как правило, женщины не злоупотребляют алкоголем, на это также обращают внимание работодатели.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Каждый третий врач в Молдове — пенсионер, а молодые медики не едут в села
Двое подростков в Кишиневе укатили машину пенсионера, оставленную во дворе
Некоторые пенсионеры рискуют остаться без денег - в чем причина
Теги:
трудоустройство, работа, Молдова, пенсионеры
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Планета Венера
Неземная красота: захватывающие фотографии из космоса
Фейерверк и запуск фонтанов: как в Петергофе открыли летний сезон - видео
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться