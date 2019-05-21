Существование на грани: кишиневцы о том, как выживали в "шальные" 90-е

После распада Советского Союза и закрытия десятков предприятий тысячи граждан нашей страны столкнулись с нищетой: их рассказ о том, как они выживали, когда зарабатывать было фактически негде, поражает.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik, Андрей Петрик. В аэропорту Кишинева всегда многолюдно. Большинство жителей Молдовы приезжают с чемоданами не для того, чтобы отправиться в захватывающее путешествие. Люди вынуждены покидать страну в поисках заработка - такова печальная проза жизни в нашей республике.

Согласно среднестатистическим данным, ежегодно Молдову покидает порядка 30 тысяч трудоспособных граждан. Свидетельством массового оттока населения из страны стали опустевшие молдавские села и районные центры. Да, средняя зарплата по экономике в Молдове превысила в 2019 году 400 долларов, однако таким заработком довольствуются не многие. Есть работники, которые получают в месяц по 3-4 тысячи леев. На эту сумму прожить в республике крайне сложно.

Однако истоки начала массового отъезда граждан из страны надо искать в далеких 90-х, когда десятки тысяч жителей Молдовы оказались один на один с нищетой и безысходностью. Рассказ о том, как наши сограждане выживали в "шальные" 90-е просто поражает.

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Несладкая сладкая жизнь

Семье Гавриш, где муж и жена были квалифицированными инженерами на одном из предприятий, закрытом в 1994 году, пришлось вынужденно поменять профессию, продавая их на остановках общественного транспорта, чтобы прокормить двоих детей. Они работали практически круглые сутки. А небольшую кухню превратили в кондитерский мини-цех.

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"В 90-х мы стали просто нищими, отработав более 20 лет на предприятии. Сбережения сгорели после распада СССР, работы не было, нечем было кормить детей. Приходилось учиться жить заново, жена готовила, а я по кускам реализовывал торты на остановках. Ком к горлу подступал, когда задумывался, что я - дипломированный специалист с опытом вынужден стоять и в дождь, и в снег как коробейник", - рассказал Владимир Алексеевич.

По словам мужчины, иногда были периоды, что за весь день торговля вообще не шла, денег катастрофически не хватало, семья не могла рассчитаться даже за коммунальные услуги, не говоря уже о покупке нормальных продуктов.

"Выживали мы так лет шесть, о том периоде вспоминать не хочу, это была огромная черная полоса. Когда ты осознаешь, что тебе нечем накормить детей, не с чем отправить их в школу, - это ужас. Ни одной матери не пожелаю такого", - откровенно рассказала корреспонденту Sputnik Молдова супруга Владимира Гавриша Людмила Петровна.

По ее словам, именно тогда ее дочь и сын решили для себя уехать из Молдовы, когда вырастут, что и сделали впоследствии. Сейчас у них есть возможность помогать сильно постаревшим родителям, чему они очень рады.

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"Спасибо детям, помогают. Сын сейчас в Канаде, дочь работает в Санкт-Петербурге. На ту пенсию, которую дало нам государство, мы бы просто не выжили", - сказала пенсионерка.

Сердечный приступ на улице

Другая история, связанная с необходимостью выживать всеми возможными способами, объединяет сразу несколько семей, ранее работавших на одном предприятии. Завод закрыли в 1994-м, а некоторым даже не выплатили задолженности по зарплатам. Сегодня эти люди, живущие в одном многоэтажном доме по соседству, с неохотой вспоминают те времена, когда за существование приходилось бороться каждый день.

Все они стояли на улице Пушкина у стены магазина Gemenii (бывшего "Детского мира" - ред.). Людям приходилось перепродавать водку, пиво, газированные напитки, сигареты, семечки, жевательные резинки и сладости. Все это лишь для того, чтобы заработать на небольшой наценке.

"Всем подъездом там стояли, вынуждены были, - рассказывает пенсионерка Лидия Николаевна, - то время проверяло людей на прочность. О таких как мы социологи говорят, как о растерявшемся поколении постсоветских людей. Однако я бы поспорила. Мы не растерялись, мы боролись за жизнь".

По словам женщины, бывшим сотрудникам завода приходилось отправляться на на оптовую базу для закупки товара. Потом на старых тележках везли неподъемную поклажу домой, и лишь потом на троллейбусах и отправлялись они на улицу Пушкина, где пытались реализовать свой товар. Заработки были небольшими, но все же хоть как-то помогали свести концы с концами.

"Это было страшное время, нас гоняла полиция, собирали товар, потом вновь выкладывали, когда полицейские уходили. Но не было другого выхода. У меня тогда муж был прикован к постели, сын болел раком, на лекарства не хватало, приходилось зарабатывать строго на еду, на самую простую", - рассказала другая пенсионерка.

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По ее словам, тогда люди не жалели последних сил, нужда подталкивала их к тяжелому труду, а о былых профессиях пришлось навсегда забыть.

Показательным, по словам пожилой женщины, был случай, когда у одной из ее коллег произошел серьезный сердечный приступ. Измученную систематическим переутомлением и недосыпом женщину увезла скорая, вскоре она скончалась.

Сегодня, спустя четверть века с тех драматических событий, когда жизнь пожилых людей в Молдове тяжела, но не так, как ранее, не верится, что многие проходили через такие испытания. Люди демонстрировали верх прочности, отстаивали свое право на жизнь, пусть и тяжелую, но все же прекрасную во всех ее проявлениях...

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