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В Приднестровье бесплатно решат проблемы людей с ограниченными возможностями

CC0 / Pixabay / SGENET
Общество
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Им предоставят все необходимые условия для комфортного передвижения и возможности заработка.

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье закупят 17 колясок с электроприводом и 6 - активного типа для спортсменов с ограниченными возможностями. Стоимость одной коляски достигает 43 тысячи приднестровских рублей (47 тысяч леев), сообщили в пресс-службе местной исполнительной власти.

"Мы планируем передать коляски в центр инвалидов по спорту, чтобы они могли их использовать на период проведения спортивных мероприятий. До конца года в Приднестровье также намерены обеспечить глазными протезами более 30 человек", - рассказала глава минсоцзащиты Елена Куличенко.

В Приднестровье существует особая потребность объектов медицины в обустройстве комфортных санузлов для маломобильной категории населения. И в правительстве собираются взять под особый контроль этот факт на строящихся объектах медицины.

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© Sputnik / Irina Leahova
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"Все технические задания по медобъектам будем согласовывать с обществами инвалидов, слепых, чтобы их одобрение было под проектами", - сказал глава правительства Александр Мартынов.

Из местного бюджета также намерены выделить средства на ремонт санузлов в квартирах, где проживают колясочники. На сегодняшний день около 10 % из 132 проживающих в Тирасполе нуждаются в подобной помощи.

В этом году также собираются удовлетворить спрос на мебель центра дневного пребывания для детей.

Уже нашли свое решение проблемы предприятий, таких как "Маяк" и "Рассвет", на которых работают люди с ограниченными возможностями. Было обнаружено, что для дальнейшего функционирования на них необходимо восстановить некоторое оборудование и системы отопления. Сейчас предприятия продолжили свою работу.

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Теги:
медицина, люди с ограниченными возможностями, инвалидные коляски, инвалидная коляска, коляски, Приднестровье
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