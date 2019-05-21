У стелы на въезде в Гагаузию украли все высаженные цветы

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Неизвестные лица выкопали и украли цветы, которые украшали стелу на въезде в Гагаузию. Об этом сообщил региональный портал gagauzinfo.md со ссылкой на председателя Комратского района Ивана Топала.

© Sputnik / Igor Kostin В Комрате открыт памятник ликвидаторам-чернобыльцам - фото и видео

Глава района заявил, что случаи вандализма, связанные с этой стелой, расположенной у въезда на территорию автономии со стороны Чимишлии происходят уже не в первый раз. Цветы, украденные неизвестными, были высажены всего две недели назад сотрудниками районной администрации.

Власти района намерены установить камеры видеонаблюдения возле стелы, чтобы облегчить идентификацию возможных нарушителей в будущем.

В ноябре 2018 года со стелой у въезда в Комрат произошел похожий случай, когда неизвестные выкорчевали 20 кустов хризантем, высаженные у памятного знака.

А в марте этого года добровольцы обновили стелу у южного въезда в муниципий и установили два флагштока с флагами Республики Молдова и Гагаузии.

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