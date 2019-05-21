Вот это поворот: Молдова рискует остаться без нескольких видов рыбы

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik, Елена Комолова. Несколько видов рыбы находятся под угрозой исчезновения в Молдове, а еще один практически не встречается. Об этом сообщили в Агентстве окружающей среды.

"В Республике Молдова местные виды рыбы, такие как судак, карп и лещ находятся под угрозой исчезновения, рыбы еще одной группы, очень привлекательной с экономической точки зрения, - осетровые, практически вымерли", - отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что "в результате экспедиций и оценки состояния рыбной фауны и структуры популяций рыбы в естественных водоемах, представители лаборатории ихтиологии и аквакультуры института зоологии за период 2015-2018 годов выявили отрицательную динамику для наиболее экономически ценных видов рыбы".

Останется ли Молдова без рыбы?

Есть несколько главных причин, которые отрицательно сказываются на популяции некоторых промысловых видов рыбы в Молдове, заявил в комментарии Sputnik эколог Илья Тромбицкий.

"Во-первых, негативное влияние гидроэнергетики на Днестр. К примеру, осетровые не могут подниматься к бывшим местам размножения. Они нерестятся на гальке – это в районе города Сорока и выше. В 1954 году появилась Дубоссарская ГЭС и, соответственно, с тех пор осетровые размножаться не могут", - сказал собеседник.

По его словам, исключение - стерлядь, которой не требуется выходить в море и возвращаться. Этот вид осетровых живет в пресных водах.

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"Не думаю, что карп и судак исчезнут полностью, но главный ущерб, который наносится этим видам, помимо гидроэнергетики заключается в браконьерстве. Этот феномен у нас очень развит", - сказал специалист.

Как отметил эксперт, плюс ко всему реки не могут разливаться так, как это было раньше из-за того, что фактически они регулируются гидроэлектростанциями.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тромбицкий: можно ли есть рыбу из кишиневских водоемов

"Кроме того надо учитывать, что судак и сазан-карп откладывают икру на растениях, то есть река разливается, заливает луга, и рыба размножается на этой траве. Возможности разлития Днестра в Молдове очень ограничены в связи с тем, что река дамбированна в 60-х годах прошлого века", - отметил Тромбицкий.

Он пояснил, что те земли, которые использовались для нереста рыбы, на данный момент в основном изъяты из природного оборота и отведены под сельскохозяйственные нужды. "Вот по этим причинам в реке все меньше рыбы", - констатировал эколог.

По его словам, как показали свежие оценки экспертной группы проекта Глобального экологического фонда по Днестру, управляемого ОБСЕ, в реке ценные промысловые виды рыбы заменяются малоценными мелкими короткоцикличными видами. Это, как отметил Тромбицкий, результат изменения экосистемы, произошедшего под влиянием человеческой деятельности.

"Поскольку рыбы Днестра составляют мизерную долю в питании жителей Молдовы, их следует сохранять, в первую очередь, как объекты местной фауны и любительского рыболовства", - подчеркнул собеседник.

Как подчеркнул эколог, в то же время, у Днестра есть потенциал увеличения рыбных запасов. "Он кроется в первую очередь в увеличении нерестилищ и более эффективном сотрудничестве с Украиной, поскольку проблема браконьерства там еще острее, чем у нас, и обе страны не проявляют большого интереса к сотрудничеству в этой сфере", - заключил Тромбицкий.

Запрет на ловлю рыбы

Агентство окружающей среды запретило спортивно-любительский вылов рыбы до 15 июня в реке Днестр (участок от села Наславча до города Каменка), на Дубоссарском водохранилище, в реке Днестр (участок от плотины Дубоссарской ГЭС до села Паланка и в рукаве Турунчук), а также в озере Кагул.

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Кроме того, до 9 июня нельзя ловить рыбу в реке Прут от пункта пересечения ею северной границы Республики Молдова с Украиной до села Тецкань, на водохранилище "Костешть–Стынка", а также в реке Прут (на участке от плотины гидроузла Костешть–Стынка и до села Джурджулешть).

Контроль над соблюдением периода запрета возложен на Инспекцию по охране окружающей среды. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным. Штрафы предусмотрены ст.114 Кодекса о правонарушениях, наименьшее из которых составляет 6-12 условных единиц (300-600 леев) для физических лиц.

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Самыми популярными у рыбаков видами рыбы в нашей стране являются толстолобик, судак, лещ, красноперка, дунайская сельдь, карп, сом и другие.

Проблема куда шире, чем кажется

Эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН отмечают, что 69% видов морских и океанических рыб, предназначенных для коммерческого рыболовства, используются в этих целях максимально, 44% - очень интенсивно, 16% - чрезмерно и лишь 6% находится в стадии медленного восстановления после чрезмерного вылова.

"На мировом уровне чрезмерный вылов рыбы – одна из самых больших угроз для состояния морей и их обитателей. Плюс ко всему, это влияет на множество людей, в частности, в развивающихся странах. Тонны рыбы ежедневно вылавливают из морских вод. К сожалению, улов значительно превышает естественные возможности регенерации – речь идет о настоящем разграблении океанов", - отмечено в сообщении Агентства окружающей среды.

Специалисты подчеркивают, что для того, чтобы существенно снизить риск необратимых изменений, интенсивность промысла не должна ухудшать основные характеристики экосистемы.

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"Рыболовство или аналогичная деятельность не должны ставить под угрозу исчезновения какие-либо виды рыбы или сокращение их естественной популяции, а также влиять на возможность восстановления исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видов", - отмечают специалисты Агентства окружающей среды.

Эксперты подчеркивают, что эта цель может быть достигнута путем соблюдения установленных периодов запрета на ловлю рыбы и уязвимых зон, где существует угроза биоразнообразию, продуктивности или структурным и функциональным характеристикам экосистем.

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