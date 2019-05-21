19:17 21 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.94
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Живая рыба

Вот это поворот: Молдова рискует остаться без нескольких видов рыбы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
241 0 0

"Мы их теряем!": экологов настораживает состояние ихтиофауны. Sputnik выяснил, грозит ли Молдове рыбная катастрофа.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik, Елена Комолова. Несколько видов рыбы находятся под угрозой исчезновения в Молдове, а еще один практически не встречается. Об этом сообщили в Агентстве окружающей среды.

"В Республике Молдова местные виды рыбы, такие как судак, карп и лещ находятся под угрозой исчезновения, рыбы еще одной группы, очень привлекательной с экономической точки зрения, - осетровые, практически вымерли", - отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что "в результате экспедиций и оценки состояния рыбной фауны и структуры популяций рыбы в естественных водоемах, представители лаборатории ихтиологии и аквакультуры института зоологии за период 2015-2018 годов выявили отрицательную динамику для наиболее экономически ценных видов рыбы".

Останется ли Молдова без рыбы?

Есть несколько главных причин, которые отрицательно сказываются на популяции некоторых промысловых видов рыбы в Молдове, заявил в комментарии Sputnik эколог Илья Тромбицкий.

Днестр
© Photo: Facebook / Графов Андрей
Днестр в Молдове теряет много видов рыбы

"Во-первых, негативное влияние гидроэнергетики на Днестр. К примеру, осетровые не могут подниматься к бывшим местам размножения. Они нерестятся на гальке – это в районе города Сорока и выше. В 1954 году появилась Дубоссарская ГЭС и, соответственно, с тех пор осетровые размножаться не могут", - сказал собеседник.

По его словам, исключение - стерлядь, которой не требуется выходить в море и возвращаться. Этот вид осетровых живет в пресных водах. 

Подсекают онлайн - власти Молдовы облегчили жизнь рыбакам>>>

"Не думаю, что карп и судак исчезнут полностью, но главный ущерб, который наносится этим видам, помимо гидроэнергетики заключается в браконьерстве. Этот феномен у нас очень развит", - сказал специалист.

Как отметил эксперт, плюс ко всему реки не могут разливаться так, как это было раньше из-за того, что фактически они регулируются гидроэлектростанциями.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Тромбицкий: можно ли есть рыбу из кишиневских водоемов

"Кроме того надо учитывать, что судак и сазан-карп откладывают икру на растениях, то есть река разливается, заливает луга, и рыба размножается на этой траве. Возможности разлития Днестра в Молдове очень ограничены в связи с тем, что река дамбированна в 60-х годах прошлого века", - отметил Тромбицкий.

Он пояснил, что те земли, которые использовались для нереста рыбы, на данный момент в основном изъяты из природного оборота и отведены под сельскохозяйственные нужды. "Вот по этим причинам в реке все меньше рыбы", - констатировал эколог. 

По его словам, как показали свежие оценки экспертной группы проекта Глобального экологического фонда по Днестру, управляемого ОБСЕ, в реке ценные промысловые виды рыбы заменяются малоценными мелкими короткоцикличными видами. Это, как отметил Тромбицкий, результат изменения экосистемы, произошедшего под влиянием человеческой деятельности.

"Поскольку рыбы Днестра составляют мизерную долю в питании жителей Молдовы, их следует сохранять, в первую очередь, как объекты местной фауны и любительского рыболовства", - подчеркнул собеседник.

Как подчеркнул эколог, в то же время, у Днестра есть потенциал увеличения рыбных запасов. "Он кроется в первую очередь в увеличении нерестилищ и более эффективном сотрудничестве с Украиной, поскольку проблема браконьерства там еще острее, чем у нас, и обе страны не проявляют большого интереса к сотрудничеству в этой сфере", - заключил Тромбицкий.    

Запрет на ловлю рыбы

Агентство окружающей среды запретило спортивно-любительский вылов рыбы до 15 июня в реке Днестр (участок от села Наславча до города Каменка), на Дубоссарском водохранилище, в реке Днестр (участок от плотины Дубоссарской ГЭС до села Паланка и в рукаве Турунчук), а также в озере Кагул.

Днестр
© Sputnik / Miroslav Rotari
Судьба Днестра: что обещает Киев, и почему Кишинев насторожился

Кроме того, до 9 июня нельзя ловить рыбу в реке Прут от пункта пересечения ею северной границы Республики Молдова с Украиной до села Тецкань, на водохранилище "Костешть–Стынка", а также в реке Прут (на участке от плотины гидроузла Костешть–Стынка и до села Джурджулешть).

Контроль над соблюдением периода запрета возложен на Инспекцию по охране окружающей среды. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным. Штрафы предусмотрены ст.114 Кодекса о правонарушениях, наименьшее из которых составляет 6-12 условных единиц (300-600 леев) для физических лиц. 

Конец рыбалке: в Молдове продолжают бороться с браконьерами>>>

Самыми популярными у рыбаков видами рыбы в нашей стране являются толстолобик, судак, лещ, красноперка, дунайская сельдь, карп, сом и другие. 

Проблема куда шире, чем кажется

Эксперты продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН отмечают, что 69% видов морских и океанических рыб, предназначенных для коммерческого рыболовства, используются в этих целях максимально, 44% - очень интенсивно, 16% - чрезмерно и лишь 6% находится в стадии медленного восстановления после чрезмерного вылова.

Днестр
© Photo: Facebook / Графов Андрей
Умирающий Днестр - ежедневно тонны ядовитых нечистот сливают в реку

"На мировом уровне чрезмерный вылов рыбы – одна из самых больших угроз для состояния морей и их обитателей. Плюс ко всему, это влияет на множество людей, в частности, в развивающихся странах. Тонны рыбы ежедневно вылавливают из морских вод. К сожалению, улов значительно превышает естественные возможности регенерации – речь идет о настоящем разграблении океанов", - отмечено в сообщении Агентства окружающей среды.

Специалисты подчеркивают, что для того, чтобы существенно снизить риск необратимых изменений, интенсивность промысла не должна ухудшать основные характеристики экосистемы.

Днестр стремительно гибнет - ужасающие фото>>>

"Рыболовство или аналогичная деятельность не должны ставить под угрозу исчезновения какие-либо виды рыбы или сокращение их естественной популяции, а также влиять на возможность восстановления исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видов", - отмечают специалисты Агентства окружающей среды.

Эксперты подчеркивают, что эта цель может быть достигнута путем соблюдения установленных периодов запрета на ловлю рыбы и уязвимых зон, где существует угроза биоразнообразию, продуктивности или структурным и функциональным характеристикам экосистем.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Когда рыба вызывает рак - это вещество приводит к развитию онкологии
Чистый яд: рыба, которую опасно есть, реализовывалась через торговые сети
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Золото сарматских царей: что нашли археологи под Астраханью - видео
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться