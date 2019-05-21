Грипп ушел — в Кишиневе за неделю не зафиксировано ни одного случая

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В Кишиневе уже больше недели не фиксируется ни одного случая заболевания гриппом. А заболеваемость ОРВИ упала на 14 процентов. Об этом сообщает управление здравоохранения столичной примэрии.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков В рекордной мировой эпидемии кори виноваты носители "нового суеверия"

За указанный период было зарегистрировано 992 случая ОРВИ и 95 случаев острых инфекционных заболеваний, были госпитализированы 63 человека были госпитализированы.

Кроме того, зафиксированы 9 случаев туберкулеза, 34 случая скарлатины и 93 случая ветрянки.

Одной из самых опасных угроз остается корь. Ситуация с заболеванием корью в Европе третий год остается неблагополучной. Как следует из статистики, собранной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году в Европе было зарегистрировано рекордное число инфицированных, в три раза выше показателей за 2017 год, и в 15 раз превышающее цифры 2016-го.

На настоящий момент в Европе от вируса скончались 72 человека. По данным ежемесячных отчетов европейских стран, по состоянию на 1 февраля текущего года, за период с января по декабрь 2018 года корью заразились более 80 тысяч человек в 47 из 53 европейских государств.

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