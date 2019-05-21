В Кишиневе в начале лета откроются сезонные ярмарки

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. В Кишиневе возобновляется работа сезонных ярмарок. Как рассказали в мэрии столицы, начиная с 1 июня ярмарки будут проводиться ежедневно во всех районах города.

© Sputnik / Филип Климашевский Накипело: о чем попросили государство молдавские агропроизводители

По словам временно исполняющего обязанности примара Кишинева Руслана Кодряну, ярмарки будут организованы только для местных производителей. Кроме того, в примэрии рассматривают возможность проводить ярмарки и спортивные состязания на ул. Веронике Микле в центре столицы с перспективой превращения ее в пешеходную улицу.

Экономическим агентам для участия в ярмарке достаточно подать в претуру соответствующего сектора предварительный запрос и указать место, где будет расположена их торговая точка.

Весной ярмарка, где сельхозпроизводители напрямую продавали свою продукцию жителям столицы, была открыта каждую субботу в течение апреля и мая, в районе парка памяти павших в войне в Афганистане.

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