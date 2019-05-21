Убил оленя - в тюрьму: в Молдове охотник отсидит 8 месяцев

Судебная инстанция приговорила одного из охотников к тюремному сроку, а второго – к труду в пользу общества.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Двух жителей Унгенского района признали виновными в незаконной охоте на благородного оленя в природном заповеднике Plaiul Fagului, сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре страны.

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Следствие доказало, что в ночь с 16 на 17 января этого года двое мужчин 28 и 35 лет пошли на охоту в лес, расположенный в селе Рэдений Векь Унгенского района и входящий в заповедную зону. В итоге они убили 157-килограммового благородного оленя. Более того, разрешения на ношение оружия у охотников не было.

О случившемся полицейские узнали от представителей заповедника, услышавших выстрелы и обнаруживших следы крови.

В процессе следственных мероприятий охотники добровольно возместили ущерб в 25 тысяч леев.

Один из охотников был приговорен к 8 месяцам лишения свободы, а второй должен проработать 160 часов в пользу общества. Кроме того, обоих лишили оружия.

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