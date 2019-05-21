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Проблесковые маячки на машине ГАИ.

Водителям на заметку - в Приднестровье теперь по-другому будут взимать штрафы

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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В приднестровском регионе вступают в силу поправки в закон, согласно которым штрафы за нарушение правил дорожного движения нельзя будет оплатить на месте.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал закон, предусматривающий исключение норм об оплате штрафов на месте из Кодекса об административных правонарушениях.  

Теперь у сотрудников автоинспекции приднестровского региона не будет полномочий принимать наличные деньги прямо на месте нарушения ПДД. 

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Сейчас, если водитель признает свою вину, административный протокол, фиксирующий нарушение, составляться не будет. Водителю просто выписывается штраф, а оплатить его он сможет в льготном режиме, погасив лишь половину суммы в первые 20 дней с момента "хулиганства" на дороге. 

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Как пишут приднестровские СМИ, согласно новым законодательным нормам, погасить штрафную задолженность автолюбитель сможет добровольно в течение 60 дней. Оплатить необходимую сумму можно в банковских отделениях региона, а также посредством мобильного приложения "Интернет-банк".

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