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Рыбалка.

Подсекают онлайн - власти Молдовы облегчили жизнь рыбакам

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Разрешение на рыбалку в нашей стране теперь получить гораздо проще - рыбаки не должны более ездить за десятки километров и выстаивать в очередях.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik. С сегодняшнего дня в Молдове запущена автоматизированная система "e-Pescuit", которая позволит рыбакам из Молдовы сэкономить время, деньги и нервы. 

Теперь порядка 15 тысяч молдавских любителей рыбной ловли из нашей страны не должны будут проезжать значительные расстояния для того, чтобы оформить разрешение на рыбалку. Получить документ, позволяющий заниматься любимым промыслом, можно онлайн и без посредников. 

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Воспользовавшись государственной платежной системой MPay, граждане Молдовы смогут оплатить разрешение на рыбалку безналичным перечислением со своей банковской карты на указанный номер счета через платежные терминалы, а также наличными - в близлежащих банковских или почтовых отделениях.

По мнению представителей госструктур, такой способ оплаты минимизирует возможную коррупционную составляющую с исключением человеческого фактора, позволит представителям профильных органов онлайн проверять каждое выданное удостоверение рыбака и идентифицировать личность его владельца. 

Согласно приказу Агентства по охране окружающей среды, запрещен спортивно-любительский вылов рыбы в течение 62 дней с 15 апреля по 15 июня в реке Днестр, (участок от села Наславча до города Каменка), на Дубоссарском водохранилище, в реке Днестр (участок от плотины Дубоссарской ГЭС до села Паланка (28 км) и в рукаве Турунчук), а также в озере Кагул.

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Кроме того, в течение 60 дней  с 11 апреля по 9 июня нельзя ловить рыбу в реке Прут от его пересечения с северной границей Республики Молдова с Украиной до села Тецкань, на водохранилище "Костешть–Стынка", а также в реке Прут (на участке от плотины гидроузла Костешть–Стынка и до села Джурджулешть).

Контроль над соблюдением периода запрета возложен на Инспекцию по охране окружающей среды. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным. Штрафы предусмотрены ст. 114 Кодекса о правонарушениях, наименьшее из которых составляет 6-12 условных единиц (300-600 леев) для физических лиц. 

Самыми популярными у рыбаков видами рыбы в нашей стране являются толстолобик, лещ, красноперка, дунайская сельдь, карп, сом и другие.

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Теги:
интернет, онлайн, разрешение, Молдова, рыбалка
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