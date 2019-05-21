Спецоперация молдавской полиции: некоторым водителям не избежать штрафов

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Национальный инспекторат по патрулированию совместно с Национальным агентством автотранспорта проводят по всей Молдове спецоперацию "Такси".

Правоохранительные органы проверяют законность деятельности такси. Полицейские обращают внимание на эксплуатацию транспортных средств с техническими дефектами или на переоборудованные без соответствующего разрешения авто, а также на техосмотр. Кроме того, проверяется, не садятся ли водители такси за руль в состоянии алкогольного опьянения, и не нарушают ли они правила дорожного движения.

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Также сотрудники полиции выявляют тех, кто не оплатил штрафы за различные нарушения ПДД, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

"Только за несколько часов прошедшего дня в столице составлены административные протоколы в отношении 16 водителей такси. Среди нарушений – несоблюдение скоростного режима, непредоставление приоритета пешеходам, несоблюдение дорожных знаков, проезд на красный свет светофора", - отметили в полиции.

Спецоперация продлится до 31 мая.

По данным инспектората по патрулированию, с начала года в Молдове зарегистрировано 25 ДТП, произошедших по вине водителей такси. В результате погибли два человека, а еще 34 пострадали. За отчетный период 446 водителей такси оштрафованы за различные нарушения законодательства.

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