Яловенский насильник: вынесен приговор отцу, год издевавшемуся над дочерью

Моральных скреп у насильника, видимо, не было, именно это подтолкнуло его к тому, чтобы год сексуально эксплуатировать несовершеннолетнюю приемную дочь.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Вердикт суда был жестким и предельно ясным - 24 года заключения в колонии строгого режима для 40-летнего жителя Яловенского района, который целый год насиловал приемную дочь. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.

В ходе следствия удалось выяснить, что трагедия длилась для маленькой жительницы одного из сел Яловенского района более 12 месяцев. В 2017-2018 годах сожитель ее матери силой склонял 7-летнюю девочку к интиму. Издевательства носили систематический характер, особенно, когда мамы ребенка не было дома.

Более того, насильник настолько "разгулялся", что, закрыв ребенку рот ладонью, насиловал девочку, когда мать находилась в соседней комнате.

Когда дочь открыла страшную тайну матери, та отреагировала на удивление хладнокровно, не предприняв никаких мер и не сообщив о вопиющем преступлении в полицию.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась соседка, которая регулярно слышала страшные крики девочки и заподозрила неладное. Насильник был незамедлительно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Вплоть до решения суда мужчина не хотел признавать своей вины, однако инстанция учла показания свидетелей обвинения, прокурорам удалось доказать вину мужчины. Государственные обвинители обжаловали решение суда в апелляционном порядке, требуя высшую меру наказания - пожизненное заключение.

Несовершеннолетние и незащищенные

Статистика случаев сексуального насилия над несовершеннолетними в Молдове не радует. Цифры неуклонно ползут вверх, причем самым пугающим фактором стало то, что растет число случаев изнасилований со стороны близких родственников ребенка.

По мнению народного адвоката по правам ребенка Майи Бэнэреску, такая печальная тенденция объясняется деградацией молдавского общества, в особенности в сельской местности. Бэнэреску утверждает, что нормальный человек, имеющий моральные догмы, своеобразные правила совести, никогда в жизни не пойдет на то, чтобы совершить акт насилия над ребенком, тем более сексуального.

Омбудсмен подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова, что социальные работники должны выявлять семьи, где ребенок подвержен риску насилия, постоянно следить за ним, навещать семьи, где один из родителей либо оба злоупотребляют спиртными напитками. Такая профилактическая работа, по мнению Бэнэреску, в некоторых случаях позволит предотвратить трагедию.

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"Органы местной власти, социальные службы государства призывают родителей, уезжающих на длительные заработки за рубеж, оформлять опекунство над ребенком, указывать четко, кто официально является лицом, следящим за его здоровьем и жизнью ребенка во время их отсутствия. Но, чаще всего, родители не прибегают к такой процедуре, а уезжают, просто оставляя свое чадо на попечение дедушки, бабушки, тети или дяди", — отметила Бэнэреску.

По словам собеседницы, страшная и печальная ситуация складывается, когда ребенок остается один. В таких случаях, когда несовершеннолетний, чьи родители уехали на заработки, боится рассказать о произошедшем случае сексуального насилия над ним, это должен вовремя заметить педагог или психолог и выведать эту печальную информацию.

"Как правило, такие дети становятся замкнутыми и необщительными, ведут себя, как "побитые". Это первый признак, когда необходимо бить тревогу", — подытожила собеседница.

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