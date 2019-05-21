20:59 21 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.94
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Ребенок

Яловенский насильник: вынесен приговор отцу, год издевавшемуся над дочерью

CC0 / Pixabay / 3938030
Общество
Получить короткую ссылку
40 0 0

Моральных скреп у насильника, видимо, не было, именно это подтолкнуло его к тому, чтобы год сексуально эксплуатировать несовершеннолетнюю приемную дочь.

КИШИНЕВ, 21 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Вердикт суда был жестким и предельно ясным - 24 года заключения в колонии строгого режима для 40-летнего жителя Яловенского района, который целый год насиловал приемную дочь. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы. 

В ходе следствия удалось выяснить, что трагедия длилась для маленькой жительницы одного из сел Яловенского района более 12 месяцев. В 2017-2018 годах сожитель ее матери силой склонял 7-летнюю девочку к интиму. Издевательства носили систематический характер, особенно, когда мамы ребенка не было дома. 

Более того, насильник настолько "разгулялся", что, закрыв ребенку рот ладонью, насиловал девочку, когда мать находилась в соседней комнате.

Анастасия Коврова
© Sputnik / Сергей Цуркану
Программа "Утро на Sputnik’e" с психологом Анастасией Ковровой – полная версия

Когда дочь открыла страшную тайну матери, та отреагировала на удивление хладнокровно, не предприняв никаких мер и не сообщив о вопиющем преступлении в полицию. 

С заявлением в правоохранительные органы обратилась соседка, которая регулярно слышала страшные крики девочки и заподозрила неладное. Насильник был незамедлительно задержан сотрудниками правоохранительных органов.  

Вплоть до решения суда мужчина не хотел признавать своей вины, однако инстанция учла показания свидетелей обвинения, прокурорам удалось доказать вину мужчины. Государственные обвинители обжаловали решение суда в апелляционном порядке, требуя высшую меру наказания - пожизненное заключение.

Несовершеннолетние и незащищенные

Статистика случаев сексуального насилия над несовершеннолетними в Молдове не радует. Цифры неуклонно ползут вверх, причем самым пугающим фактором стало то, что растет число случаев изнасилований со стороны близких родственников ребенка.

Домашнее насилие в Молдове – каковы масштабы проблемы
© Sputnik /
Домашнее насилие в Молдове – каковы масштабы проблемы

По мнению народного адвоката по правам ребенка Майи Бэнэреску, такая печальная тенденция объясняется деградацией молдавского общества, в особенности в сельской местности. Бэнэреску утверждает, что нормальный человек, имеющий моральные догмы, своеобразные правила совести, никогда в жизни не пойдет на то, чтобы совершить акт насилия над ребенком, тем более сексуального.

Омбудсмен подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова, что социальные работники должны выявлять семьи, где ребенок подвержен риску насилия, постоянно следить за ним, навещать семьи, где один из родителей либо оба злоупотребляют спиртными напитками. Такая профилактическая работа, по мнению Бэнэреску, в некоторых случаях позволит предотвратить трагедию.

Почему в Молдове участились случаи сексуального насилия над детьми>>>

"Органы местной власти, социальные службы государства призывают родителей, уезжающих на длительные заработки за рубеж, оформлять опекунство над ребенком, указывать четко, кто официально является лицом, следящим за его здоровьем и жизнью ребенка во время их отсутствия. Но, чаще всего, родители не прибегают к такой процедуре, а уезжают, просто оставляя свое чадо на попечение дедушки, бабушки, тети или дяди", — отметила Бэнэреску.

По словам собеседницы, страшная и печальная ситуация складывается, когда ребенок остается один. В таких случаях, когда несовершеннолетний, чьи родители уехали на заработки, боится рассказать о произошедшем случае сексуального насилия над ним, это должен вовремя заметить педагог или психолог и выведать эту печальную информацию.

"Как правило, такие дети становятся замкнутыми и необщительными, ведут себя, как "побитые". Это первый признак, когда необходимо бить тревогу", — подытожила собеседница.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Полицейская агрессия или имитация семейного насилия: вот вопрос - видео
Фомина: выходя замуж за иностранцев, молдаванки часто подвергаются насилию
Теги:
наказание, тюремное заключение, приговор, насильник, дочь, отец
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться