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Супермаркет

Полная корзина - какие ошибки допускают граждане Молдовы, совершая покупки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Многие жители страны зачастую бездумно бросают в корзину в супермаркете знакомые продукты, не обращая внимание на то, что написано на упаковке.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Четверо из десяти граждан республики никогда не читают информацию, указанную на упаковке пищевых продуктов, покупая их исключительно из доверия к производителю.

Согласно результатам недавно проведенного социологического исследования, порядка 40 процентов молдавских покупателей не обращают никакого внимания на название продукта, торговую марку, а также содержание в нем пищевых добавок, консервантов, подсластителей. Покупатели также не сильно интересуются калорийностью продукта. Но зато 94 процента из них всегда смотрят на срок годности.

Число тех посетителей магазинов и супермаркетов, которые категорически не смотрят на этикетку, равно 16 процентам. Но с 2012 года по сей день этот показатель снизился на 3 пункта. 

Супермаркет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Самыми невнимательными покупателями оказались именно молдавские мужчины - трое из четверых представителей сильного пола, посещающих магазины, абсолютно не читают информацию на этикетке. Социологи выяснили, что около половины мужчин, не обращающих внимание на информацию от производителя, - в возрасте свыше 50 лет, а четверо из десяти получают в месяц не более 3 тысяч леев. 

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Подробно интересуются информацией о составе продукта порядка половины молдавских покупателей. Однако трое из четырех посетителей магазинов относятся скептически к информации на упаковке продукта, считая, что она не соответствует действительности. 

Менее 30 процентов молдавских покупателей подробно и скрупулезно вчитываются в этикетки, оценивая энергетическую ценность продукта, содержание в нем глютена, жиров и углеводов. Большинство из этих въедливых покупателей - женщины от 30 до 50 лет, у половины из них есть высшее образование. 

Соцопрос был проведен среди 521 человека в возрасте от 18 до 70 лет, с 26 марта по 15 апреля 2019 года, а доля погрешности оценивается в +/- 4 процента.

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Теги:
ошибки, Молдова, граждане, покупки
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