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Марчел Чепрага и Владислава Алексеенко.

"Мисс и мистер - 2019": о закулисной борьбе конкурса красоты в МолдГУ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Государственном университете Молдовы прошел финал конкурса красоты "Мисс и мистер USM - 2019". Sputnik выяснил, как студенты боролись за звание самых образованных и красивых.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Студенческие годы запоминаются на всю жизнь, а если они проведены активно и интересно, эти мгновения становятся незабываемыми. Видимо, об этом хорошо знали 13 конкурсантов ежегодного конкурса, проводящегося в Госуниверситете Молдовы, который завершился в стенах вуза. 

Победителями в необычном состязании стали: студентка первого курса юридического факультета Владислава Алексеенко и Марчел Чепрага, который учится на втором курсе экономического факультета. 

Путь к Олимпу всеуниверситетской славы для молодых людей был нелегок и тернист.

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От победы их отделяли пять конкурсов - приветствие, тест на интеллектуальность, дефиле в молдавских национальных костюмах, домашнее задание, а также выход в вечерних платьях и смокингах.  

Владислава Алексеенко рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что ей удалось покорить членов жюри именно во втором конкурсе, когда студентов проверяли на сообразительность и умение отвечать на самые непростые вопросы. В рамках этого испытания конкурсантам необходимо было также выступить с импровизированной речью на тему самых острых проблем, с которыми сталкивается сегодня молдавское общество. 

Но окончательно покорить членов жюри Владиславе удалось, представляя домашнее задание. Девушка показала свои хореографические способности, представив завораживающий танец.  

"Я очень долго готовилась к этому конкурсу, зачастую приходилось очень непросто. Пришлось долго потрудиться, чтобы добиться этого звания", - рассказала девушка. 

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Марчел Чепрага, ставший "Мистером" ведущего вуза Молдовы, отметил, что присвоение ему этого звания стало для него неожиданным, но приятным сюрпризом. Молодой человек говорит, что участвовал в целом ряде аналогичных конкурсов, однако именно в этом ему пришлось проявить особую настойчивость, воспользоваться своей харизмой, чтобы прийти к такому результату.

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"В 2018 году я участвовал в университетском бале первокурсников и имел там успех. В течение всего прошлого года также принимал участие в различных юмористических конкурсах в вузе. Сцена дала мне возможность почувствовать себя свободным, энергичным, уверенным в себе. Думаю, что мне удалось покорить жюри номером stand-up, который я представил на конкурсе",- рассказал Марчел. 

Победители конкурса получили по одной туристической путевке, а также абонементы в один из престижных спортивных клубов Кишинева.

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Теги:
университет, красота, конкурс
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