Трассы, где сегодня дежурит полиция с радарами

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 22 мая, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, где сегодня дежурят мобильные экипажи.

Это следующие участки дорог:

- M 5: Кишинев- Крива – Бельцы – Кишинев, 255 - 266, 281 - 296 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33, 70 – 107 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 26 – 65 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 88 км;

- R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км;

- R 4: Гояны – Криуляны; 18 – 42 км;

- M 1: Дубоссары – граница с Укроиной, 18 – 42 км.

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