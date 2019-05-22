12:04 22 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.02
  • USD17.96
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.69
Поиск
Radar

Трассы, где сегодня дежурит полиция с радарами

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 22 мая, дежурят мобильные экипажи с приборами измерения скорости.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, где сегодня дежурят мобильные экипажи.

Это следующие участки дорог:

- M 5: Кишинев- Крива – Бельцы – Кишинев, 255 - 266, 281 - 296 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 33, 70 – 107 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 26 – 65 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 88 км;

- R 34: Хынчешты – Леова, 25 – 65 км;

- R 4: Гояны – Криуляны; 18 – 42 км;

- M 1: Дубоссары – граница с Укроиной, 18 – 42 км.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Молдавские водители выйдут на протест из-за повышения цен на топливо
Пьянство за рулем и отработка в морге: жесткое наказание ждет водителей
Водителям на заметку - в Приднестровье теперь по-другому будут взимать штрафы
Спецоперация молдавской полиции: некоторым водителям не избежать штрафов
Теги:
радары, дороги
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться