Два КПП на Днестре закрыты из-за паводков

Уровень воды поднялся не только в Днестре, но и в реках Прут и Рэут.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты "Косэуць" и "Сорока" с паромной переправой на Днестре временно закрыты из-за повышения уровня воды, сообщает Таможенная служба.

Гражданам, которые планировали пересечь границу, рекомендуется воспользоваться КПП "Отачь".

В последние дни по всей территории Молдовы прошли проливные дожди. По данным Агентства "Apele Moldovei", уровень воды поднялся также на реках Прут и Рэут.

Из-за сильных дождей вмешательство спасателей потребовалось в целом ряде сел на севере Молдовы, где были затоплены подвалы домов, низины и сельхозугодья. Самый серьезный ущерб ливни нанесли Рышканскому району.

Работы по откачке воды потребовалось провести также в селах Окницкого, Сынжерейского, Дрокиевского, Единецкого, Каларашского, Резинского и Унгенского районов.

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