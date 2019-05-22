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Красивые "зебры" - что пообещал и.о. примара Кишинева горожанам

© AP Photo / Frank Augstein
Общество
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Исполняющий обязанности столичного градоначальника Руслан Кодряну на своей странице в Facebook заявил, что будет наведен порядок на пешеходных переходах в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. В Кишиневе на дорогах наведут порядок: для удобства жителей столицы появятся необычные "зебры". Дело в том, что  уже давно жители Кишинева жалуются: с каждым днем шансы быть сбитыми на "зебре" возрастают, а состояние подавляющего большинства пешеходных переходов в городе оставляет желать лучшего.

Водители, которые спешат, часто не обращают внимание на дорожные знаки, а стертая разметка на переходах способствует тому, что невнимательный житель города может легко оказаться под колесами автомобиля.

На днях в Кишиневе произошел и вовсе анекдотичный инцидент - сотрудники муниципального предприятия Exdrupo нанесли дорожную разметку, которая вела не к тротуару, а заканчивалась посреди проезжей части. Горожане хоть и в шутку, но пришли к выводу, что ошибиться на три-четыре метра при нанесении краски на трассу можно было при очень "обтекаемых" обстоятельствах.

Исполняющий обязанности генпримара Кишинева Руслан Кодряну на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал досадную недоработку дорожников.

"Рассказываю о ситуации: на месте ведутся работы. Все под контролем. Скоро тротуар будет готов. Есть еще проблемные перекрестки, и на них мы тоже работаем. Тяжело изменить что-либо за один год, но у нас получится. Будьте внимательны, переходя улицу. У нас будут красивые переходы", - написал Кодряну.

В Кишиневе может появиться то, чего так долго ждали горожане>>>

Ранее в Кишиневе начали появляться пешеходные переходы с обращением к жителям и гостям молдавской столицы. "Сними наушники!", "Слезь с велосипеда!", "Возьми ребенка за руку!" - такое сообщение кишиневцам оставляют на дороге муниципальные власти.

В первую очередь, муниципальные службы обновят разметку на участках улиц с оживленным движением, на проблемных перекрестках и недалеко от образовательных учреждений. Первой выбрали Рышкановку, начаты работы на улицах Флорилор, Димо, Мирон Костин, Студенческой, Матей Басараб, Дойна, Б.П.Хашдеу, Уреке, Святого Георгия, А.Янку.

Срок годности акриловой краски, используемой для нанесения дорожной маркировки в Кишиневе, составляет лишь шесть месяцев.

Кишиневские дороги, архивное фото.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Ранее глава муниципального предприятия Exdrupo Марчел Застынчану отметил, что из каждой партии отберут образцы краски, которые отправят на лабораторную экспертизу.

Руководство Exdrupo будет нести ответственность за качество материала, который предстоит использовать в этих целях, об этом предупредил чиновников исполняющий обязанности примара (мэра) столицы Руслан Кодряну.

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Теги:
инфраструктура, дороги, кишиневцы, город, Руслан Кодряну, Кишинев
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