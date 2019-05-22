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Бакалавр 2016

Более тысячи лицеистов не будут сдавать БАК-2019 по по иностранным языкам

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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В 2019 году экзамены на степень бакалавра будут проходить с 4 по 21 июня.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В этом году 1008 лицеистов автоматически получат оценки "десять" по иностранному языку, а значит, им не придется сдавать экзамен на степень бакалавра по этому предмету. Список кандидатов, которых освободят от прохождения тестов, был рассмотрен на заседании Национальной экзаменационной комиссии (CNE).

БАК
© Sputnik / Вадим Русу
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Число выпускников, освобожденных от сдачи экзамена бакалавриата по иностранному языку, растет каждый год — в 2018 году их было 785, а в 2015 году — всего 229.

На том же заседании Национальная экзаменационная комиссия утвердила списки республиканских комиссий по оцениванию каждой дисциплины бакалавриата с общим числом преподавателей около 550 человек.

В 2019 году экзамены на степень бакалавра будут проходить с 4 по 21 июня. Для участия в экзаменационной сессии записались 17554 кандидата, в том числе 2478 кандидатов, которые не сумели сдать экзамен в прошлом году.

Экзамены пройдут в 92 центрах бакалавриата, из которых 30 будут расположены в Кишиневе, а остальные - в других населенных пунктах страны.

Подробности о графике и порядке сдачи экзаменов можно узнать на сайте Национального агентства по куррикулуму и оцениванию.

Результаты экзаменов будут опубликованы центрами бакалавриата, начиная с 26 июня.

БАК
© Sputnik / Вадим Русу
БАК

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Теги:
БАК-2019, бакалавриат
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