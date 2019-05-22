Более тысячи лицеистов не будут сдавать БАК-2019 по по иностранным языкам

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В этом году 1008 лицеистов автоматически получат оценки "десять" по иностранному языку, а значит, им не придется сдавать экзамен на степень бакалавра по этому предмету. Список кандидатов, которых освободят от прохождения тестов, был рассмотрен на заседании Национальной экзаменационной комиссии (CNE).
Число выпускников, освобожденных от сдачи экзамена бакалавриата по иностранному языку, растет каждый год — в 2018 году их было 785, а в 2015 году — всего 229.
На том же заседании Национальная экзаменационная комиссия утвердила списки республиканских комиссий по оцениванию каждой дисциплины бакалавриата с общим числом преподавателей около 550 человек.
В 2019 году экзамены на степень бакалавра будут проходить с 4 по 21 июня. Для участия в экзаменационной сессии записались 17554 кандидата, в том числе 2478 кандидатов, которые не сумели сдать экзамен в прошлом году.
Экзамены пройдут в 92 центрах бакалавриата, из которых 30 будут расположены в Кишиневе, а остальные - в других населенных пунктах страны.
Подробности о графике и порядке сдачи экзаменов можно узнать на сайте Национального агентства по куррикулуму и оцениванию.
Результаты экзаменов будут опубликованы центрами бакалавриата, начиная с 26 июня.
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