15:37 22 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.02
  • USD17.96
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.69
Поиск
Лекарства

Цены в аптеках Молдовы снизились, заявляет Агентство по лекарствам

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0

По данным ведомства, не менее чем на 2% подешевел целый ряд востребованных медикаментов.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Среди медикаментов, которые были зарегистрированы по новым ценам, — противовоспалительные средства, противоастматические и антибактериальные препараты, антибиотики, гомеопатические средства, препараты для лечения ран и язв, антигипертензивные, психоаналептики, системные антигистаминные и антитромботические препараты.

Фармацевт в аптеке
© Sputnik / Евгений Одиноков
Тирасполь настаивает на существующем порядке импорта лекарств в регион

По данным Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, в апреле в Молдове прошли процедуру авторизации 125 лекарственных средств. Из них в странах Европейского союза произведены 49 медикаментов, 41 препарат выпускается в странах СНГ, 21 препарат произведен фармацевтическими компаниями других стран, и только 14 препаратов произведены в Молдове.

На основании заявок, поданных в Комиссию по авторизации импорта медикаментов, к ввозу в страну в апреле допущен 141 препарат. К ним относятся лекарства для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовирусные препараты, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, офтальмологические препараты, кортикостероиды и психостимуляторы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

БАДы и лекарства в Сети: центр защиты прав потребителей предупреждает граждан
Когда лекарства проигрывают табаку и алкоголю
Теги:
лекарства, медикаменты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться