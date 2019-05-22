Цены в аптеках Молдовы снизились, заявляет Агентство по лекарствам

По данным ведомства, не менее чем на 2% подешевел целый ряд востребованных медикаментов.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Среди медикаментов, которые были зарегистрированы по новым ценам, — противовоспалительные средства, противоастматические и антибактериальные препараты, антибиотики, гомеопатические средства, препараты для лечения ран и язв, антигипертензивные, психоаналептики, системные антигистаминные и антитромботические препараты.

© Sputnik / Евгений Одиноков Тирасполь настаивает на существующем порядке импорта лекарств в регион

По данным Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, в апреле в Молдове прошли процедуру авторизации 125 лекарственных средств. Из них в странах Европейского союза произведены 49 медикаментов, 41 препарат выпускается в странах СНГ, 21 препарат произведен фармацевтическими компаниями других стран, и только 14 препаратов произведены в Молдове.

На основании заявок, поданных в Комиссию по авторизации импорта медикаментов, к ввозу в страну в апреле допущен 141 препарат. К ним относятся лекарства для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовирусные препараты, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, офтальмологические препараты, кортикостероиды и психостимуляторы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK