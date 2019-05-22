Троллейбус, который едет в аэропорт, теперь можно узнать издалека - фото

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Все следующие в Международный аэропорт Кишинева троллейбусы теперь легко идентифицировать, так как на них решили нанести надпись "Аэропорт". Об этом в среду сообщили в местной администрации.
"С сегодняшнего дня все троллейбусы, которые следуют в аэропорт Кишинева, будут иметь единый облик", - говорится в сообщении примэрии молдавской столицы.
Троллейбусный маршрут из центра Кишинева в Международный аэропорт молдавской столицы открылся в конце июня 2017 года. Для этого были собраны пять единиц электротранспорта на аккумуляторных батареях.
Такая транспортная единица способна автономно проехать несколько десятков километров. Для зарядки источника питания требуется порядка часа. По словам специалистов, она может происходить, пока троллейбус едет по городу и подключен к сети.
После появления маршрута до аэропорта затем запустили еще несколько новых троллейбусных линий до пригородов столицы: № 31 - до Сынжеры, 32 - до Ставчен, 34 - до Трушен, 35 – до Дурлешт, 37 – до Бубуечь.
В 2019 году планируется сборка еще 30 троллейбусов на автономном питании. Для этих целей из муниципального бюджета выделено 102 миллиона леев.
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