Троллейбус, который едет в аэропорт, теперь можно узнать издалека - фото

В местной администрации рассказали, что отличительной чертой транспортной единицы будет крупная надпись.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Все следующие в Международный аэропорт Кишинева троллейбусы теперь легко идентифицировать, так как на них решили нанести надпись "Аэропорт". Об этом в среду сообщили в местной администрации.

"С сегодняшнего дня все троллейбусы, которые следуют в аэропорт Кишинева, будут иметь единый облик", - говорится в сообщении примэрии молдавской столицы.

Троллейбусный маршрут из центра Кишинева в Международный аэропорт молдавской столицы открылся в конце июня 2017 года. Для этого были собраны пять единиц электротранспорта на аккумуляторных батареях.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе появятся современные троллейбусы-"гармошки"

Такая транспортная единица способна автономно проехать несколько десятков километров. Для зарядки источника питания требуется порядка часа. По словам специалистов, она может происходить, пока троллейбус едет по городу и подключен к сети.

После появления маршрута до аэропорта затем запустили еще несколько новых троллейбусных линий до пригородов столицы: № 31 - до Сынжеры, 32 - до Ставчен, 34 - до Трушен, 35 – до Дурлешт, 37 – до Бубуечь.

В 2019 году планируется сборка еще 30 троллейбусов на автономном питании. Для этих целей из муниципального бюджета выделено 102 миллиона леев.

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