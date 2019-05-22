17:15 22 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.02
  • USD17.96
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.69
Поиск
Новый внешний вид троллейбуса, который едет в аэропорт

Троллейбус, который едет в аэропорт, теперь можно узнать издалека - фото

© Photo: Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
Получить короткую ссылку
208 0 0

В местной администрации рассказали, что отличительной чертой транспортной единицы будет крупная надпись.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Все следующие в Международный аэропорт Кишинева троллейбусы теперь легко идентифицировать, так как на них решили нанести надпись "Аэропорт". Об этом в среду сообщили в местной администрации.

"С сегодняшнего дня все троллейбусы, которые следуют в аэропорт Кишинева, будут иметь единый облик", - говорится в сообщении примэрии молдавской столицы.

Троллейбусный маршрут из центра Кишинева в Международный аэропорт молдавской столицы открылся в конце июня 2017 года. Для этого были собраны пять единиц электротранспорта на аккумуляторных батареях. 

Электробус
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе появятся современные троллейбусы-"гармошки"

Такая транспортная единица способна автономно проехать несколько десятков километров. Для зарядки источника питания требуется порядка часа. По словам специалистов, она может происходить, пока троллейбус едет по городу и подключен к сети.

После появления маршрута до аэропорта затем запустили еще несколько новых троллейбусных линий до пригородов столицы: № 31 - до Сынжеры, 32 - до Ставчен, 34 - до Трушен, 35 – до Дурлешт, 37 – до Бубуечь. 

В 2019 году планируется сборка еще 30 троллейбусов на автономном питании. Для этих целей из муниципального бюджета выделено 102 миллиона леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Кишиневские микроавтобусы могут снять с маршрута за неэстетичность
Изменение маршрутов: троллейбусы и автобусы в Кишиневе будут ездить иначе
В пяти кишиневских троллейбусах уже установлены кондиционеры
Теги:
аэропорт, транспорт, троллейбус
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
У тебя есть борода - я скажу тебе: "да", или Как прошел Мировой чемпионат усов
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться