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Исправительное учреждение

Кто и когда построит современную тюрьму в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Строительство нового пенитенциарного учреждения в Кишиневе, которое первоначально намечалось завершить еще в 2018 году, затягивается.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Министерство юстиции продлило сроки проведения международного конкурса по отбору компании, которая построит новую тюрьму в Кишиневе. Этот тендер стартовал еще в феврале 2019-го и должен был завершиться 20 мая, однако сроки его проведения продлили до 24 июня, сообщает sputnik.md.

"Тендер открыт для желающих из всех стран. Крайний срок подачи документов продлен, учитывая просьбу участников конкурса, которые должны подать документацию согласно установленным техническим требованиям", - отметили в Минюсте.

Отдел реализации проекта строительства новой тюрьмы, разработавший технические требования и пакет тендерной документации, оценит поступившие предложения и заключит контракт на выполнение работ. 

Исправительное учреждение
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Черновик проекта составлен консорциумом голландских и молдавских компаний.

Парламент Молдовы ратифицировал еще в декабре 2013 года соглашение, согласно которому республика должна получить 39 миллионов евро от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) на строительство новой тюрьмы. Соответствующий проект должны были реализовать до 2018 года, но процесс затягивается.

Представители Национального агентства пенитенциарных учреждений ранее заявляли, что в рамках заседания парламентской комиссии по безопасности, национальной обороне и общественному порядку было заявлено, что новую тюрьму сдадут в эксплуатацию, скорее всего, в 2021 году. Строительные работы рассчитаны на 36 месяцев.

По проекту пенитенциарный комплекс на 1600 человек расположится в девяти километрах от Кишинева, близ коммуны Бубуечь и заменит тюрьму №13, которая размещена в центре молдавской столицы. Власти пока не решили, что произойдет со зданием пенитенциария №13 после того, как появится новый объект. Есть предложения сделать из старой тюрьмы музей.

Всего в пенитенциарную систему Республики Молдова входят 17 тюрем.

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