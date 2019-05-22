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Дубоссарская ГЭС.

В Днестре уровень воды может подняться почти на два метра

© Sputnik / И. Кибзий
Общество
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Специалисты предупредили, что риск подтопления сохранится около недели.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с "выходом воды на пойму" северной части Днестра.

Предупреждение действует с 22 по 29 мая. Оно связано с тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище.

"В связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища до 1100 м3/с, 22-29 мая продолжится подъем уровня воды по сравнению с тем, что зарегистрирован 22 мая", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы. 

Прут
© Sputnik / Miroslav Rotari
Уровень воды в реке Прут местами поднимется почти на три метра

Речь идет об участке: село Наславча – город Дубоссары, где уровень воды может подняться на 1,2-1,8 метра. 

Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания в случаях сезонной хозяйственной деятельности или подверженности определенных участков территории подтоплениям.

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