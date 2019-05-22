Правнукам - про подвиги дедов: в Купчинь детям рассказали о войне

Десятки ребят, собравшихся в Доме культуры города Купчинь, узнали многое о том, как героически сражались их предки во времена Великой Отечественной войны, и ценой каких жертв была освобождена Молдавия от фашизма.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Народ жив, пока помнит свою историю и делает выводы из нее, когда знает цену миру и не забывает, к каким жертвам и потерям привела фашистская оккупация Молдавии в 1941-1944 годах. Передача этой памяти от предков потомкам является залогом прочности и стойкости общества, его способности противостоять проявлениям агрессии и сохранять чистое небо над головой. Об этом говорят немногие ветераны Великой Отечественной войны, которые, к счастью, сегодня живут в молдавском обществе.

Во вторник в Доме культуры городка Купчинь (Единецкого района) были слышны десятки детских голосов. Ребята пришли узнать о тех трагических и, одновременно, героических событиях, которые имели место на молдавской земле 75 лет назад. Разнообразные чувства читались в глазах детей, им было и интересно, и волнительно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Любовь, опаленная войной и болью: как ветераны ВОВ шли к своему счастью

Мероприятие было организовано для ребят руководителем Русского историко-патриотического клуба, главой Национального координационного комитета "Победа" Алексеем Петровичем и посвящено 74-й годовщине Победы в ВОВ и 75-летию освобождения Молдавии от фашизма.

Юных зрителей - учеников местных гимназий и лицеев - особо заинтересовали документальные видеоролики, рассказывающие об увековечении памяти защитников родины, посвященные патриотическому воспитанию молодежи и противодействию фальсификации и переписыванию молдавской истории тех огненных лет.

Ребята смогли увидеть найденный поисковиками в молдавской земле, проржавевший и покореженный в бою за освобождение Молдавии автомат ППШ. Чтобы посмотреть боевую реликвию выстроилась целая очередь.

Дети рассказали о том, как участвовали 9 мая в акции "Бессмертный полк", которая собрала в городке сотни людей. Ребята вдумчиво отмечали, что для них важно свободно жить на своей земле, ценить мир и возможность расти, получать образование и личностно развиваться. Большинство из них искренне говорили при этом короткое "Спасибо за Победу!".

Алексею Петровичу удалось увлечь своим рассказом детей в далекие военные времена, объяснить, как их прадеды сражались и преодолевали порой преграды, которые, казалось бы, неподвластны человеческой воле.

Глава комитета "Победа" пригласил ребят и педагогов принять участие этим летом в целом ряде акций, приуроченных к 75-летию освобождения Молдавии от фашизма. Школьники смогут пройти дорогами Победы, теми пыльными тропами, по которым шли к заветной цели их прадеды.

Акция "Дороги Победы" стала захватывающей для ребят, она проводится при поддержке представительства "Россотрудничества" в Молдове и администрации президента страны. Дети воочию убеждаются, как долог и тернист был путь к победе над фашизмом, но как свят и оправдан был он.

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Возможность погрузиться в то время, в те реалии, наверняка, по словам педагогов и историков, поможет сформировать из сегодняшних маленьких граждан нашей страны настоящих патриотов, людей, которые будут стоять на страже интересов своей страны, уважать старшее поколение и с уверенностью смотреть в будущее.

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