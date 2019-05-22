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Работа госучреждения. Архивное фото

В чем причина бесконечных очередей в многофункциональных центрах

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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Sputnik выяснял, почему люди вынуждены терять массу времени, чтобы получить необходимые им бумаги с печатью.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Порой оформление документов в госучреждениях Молдовы превращается в настоящий квест, в котором нужно выстоять нескончаемую очередь иногда даже к единственному работающему окошку с нужным специалистом, и постараться контролировать собственные эмоции. 

Очереди при оформлении кадастровых документов в многофункциональных центрах объясняются несколькими причинами, заявила sputnik.md глава управления оценки и мониторинга оказания услуг Агентства публичных услуг Элеонора Василаке.

Правительство РМ
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"Эти очереди образуются по причине того, что многие юридические лица подают сразу по 10 или даже 20 запросов. А обработка данных занимает несколько часов. Еще одна причина – недостаточное количество кадастровых регистраторов", - сказала эксперт.

По ее словам, несмотря на то, что с 15 апреля запущена система электронной очереди при получении выписки из кадастра недвижимого имущества, все равно наблюдаются очереди в многофункциональных центрах.

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"Чтобы избежать подобных ситуаций мы решили сделать отдельную очередь для выдачи выписок из кадастра недвижимого имущества", - пояснила Василаке.

Eleonora Vasilache
© Sputnik / Miroslav Rotari
Представитель Агентства публичных услуг Элеонора Василаке

С 22 апреля кадастровые услуги предоставляются исключительно на основе предварительной записи. Таким образом число граждан, которые за один день могут воспользоваться ими, увеличилось в пять раз. Посетителей обслуживает на сто человек больше, чем при старой системе.

С полной версией интервью с Элеонорой Василаке можно ознакомиться здесь.

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