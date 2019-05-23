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Молдавские виноградники

Молдова отличилась на одном из престижных международных конкурсов

© Sputnik / Vladimir Rodionov
Общество
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Золото и серебро - молдавские производители собрали целый урожай медалей на одном из международных конкурсов в Европе.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Молдавские виноделы отличились на международном конкурсе Galicja Vitis – отечественные вина отмечены 34 наградами, среди них -  одна большая золотая медаль, 26 золотых и 7 серебряных. О победах Молдовы сообщили в Национальном офисе вина и винограда.

Кроме этого, на конкурсе Galicja Vitis присуждается звание чемпиона тем винам, которые набрали наибольшее число баллов в своей категории. В этом году было названо семь чемпионов, трое из которых – из нашей республики.

"Любая победа молдавского вина – это подтверждение того факта, что усилия, приложенные отечественными виноделами, не были напрасными. Рады тому, что третий год подряд наша продукция завоевала медали на одном из самых престижных конкурсов на польском рынке", - заявил директор Офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

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В 2018 году молдавские виноделы побили рекорды по количеству медалей на международных конкурсах – 490 наград, 190 из которых золотые. 

Парадоксальная Молдова

Несмотря на, что отечественные вина пользуются успехом на международных площадках, в самой республике ситуация иная. Как рассказал Sputnik ранее Арпентин, внутреннее потребление составляет всего 10% от того, что производится молдавскими виноделами.

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"Тут я подчеркиваю, что речь не идет о винах, которые закупоривают в домашних условиях, а только о коммерческих", - сказал собеседник.

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Такой феномен эксперт объяснил тем, что в течение долгих лет отрасль была ориентирована исключительно на экспорт. Поэтому, как считает специалист, утеряна так называемая связь с потребителем на внутреннем рынке. Сейчас популярностью больше пользуются не столько домашние вина, сколько другие напитки - пиво, крепкий алкоголь, энергетики.

У Молдовы есть огромный потенциал

Как подчеркнул Арпентин, для изменения ситуации необходимо продвигать отечественную продукцию. Поэтому в стране и за ее пределами проводятся различные выставки и фестивали вина и винограда.

"За спиной молдавского вина стоит целое сообщество виноделов и виноградарей, которое включает свыше 50 тысяч человек, а это практически каждый четвертый активный гражданин, задействованный в отрасли", - добавил эксперт.

По словам специалиста, это и отличает Молдову от остальных стран. "У нас огромный потенциал... И он, конечно, должен поддерживаться потреблением и на внутреннем рынке, а не только экспортом", - подчеркнул Арпентин. 

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Теги:
вино, Молдова
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