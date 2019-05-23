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Высоковольтные провода

Жители домов в нескольких секторах Кишинева останутся без электричества

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах Кишинева. В Red Union Fenosa пояснили, с чем связаны эти меры.

КИШИНЕВ, 23 мая -  Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 23 мая для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева.

Электросчетчик
© Sputnik / Виталий Аньков
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Центр:

- ул. П. Мовилэ 35, 57, Т. Чорбэ 32/1, 32/2, проспект Штефана чел Маре 180, 182, 184 - с 09.00 по 17.00. Отключение связано с ремонтом электрообеспечения.

Буюканы:

- ул. И. Крянгэ 74, 74/1, 74/3 - с 09.00 до 17.00. Работы связано с заменой электрооборудования;

- ул. Лиссабон 2/1 - с 10.30 до 13.00;

- ул. Лиссабон 2/3 - с 13.00 до 17.00. Отключение связано с ремонтом электрообеспечения.

Буюканы (Дурлешты):

- ул. Т. Владимиреску, Крянгэ, Дурлешты - частично с 08.30 до 19.00.

Чеканы:

- ул. Узинелор 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 - с 09.00 до 17.00.

Чеканы (Бубуечь):

ул. Бубуечь 9999, Ливезилор 29/3, Т. Бубуег 1, 1С, 1D, первый переулок Т. Бубуег 7, 10 - частично с 09.00 до 17.00.

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Плановое отключение электроэнергии запланировано и в других насленных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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Теги:
отключение электроэнергии, электричество, Кишинев
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