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Семьи с небольшими доходами смогут дешевле купить квартиры в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Многодетным семьям, лицам с ограниченными возможностями и бюджетникам теперь будет проще купить квартиры по сниженным ценам.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. За последние пять лет 1700 человек и семьи с ограниченными доходами получали социальное жилье в рамках проекта, инициированного правительством Молдовы при поддержке Банка развития Совета Европы. Еще 700 человек из социально-уязвимых семей получат ключи от квартир до конца года. 

Новоселами станут многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями и сотрудники бюджетной сферы, у которых ранее не хватало средств на приобретение жилья. 

"Для нас важно помочь этим людям, обеспечить нуждающимся крышу над головой, более достойные условия жизни и надежду на лучшее будущее для их семей", - заявил действующий премьер-министр Павел Филип.

На протяжении 2014-2018 годов было построено и сдано в эксплуатацию 484 соцквартиры в Каларашском, Бричанском, Сынжерейском, Хынчештском, Сорокском, Ниспоренском, Леовском, Фэлештском и Яловенском районах.

Кража
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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До конца нынешнего года будет завершено строительство еще 193 социальных квартир в Глодянском, Резинском, Кантемирском, Чимишлийском и Кагульском районах.  

На второй этап проекта по строительству жилья для социально-уязвимых семей Банк развития Совета Европы выделил молдавскому правительству кредит в 13,4 миллиона евро.

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В рамках проекта завершаются работы в ранее недостроенных домах, проводится ремонт и модернизация общежитий бывших учебных заведений, а также перепланировка и оборудование публичных зданий, ныне не используемых.

В будущем году для 2400 людей из семей с небольшими доходами будет оборудовано и построено порядка 680 квартир.

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Теги:
доходы, семьи, приобретение, покупка, недвижимость, квартиры
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