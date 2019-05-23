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Один из мемориалов героям Великой Отечественной в Молдове

В Рышканах вандалы атаковали мемориал героев Великой Отечественной войны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Горожане предлагают восстановить народные дружины и создать ветеранский отряд при местном отделении полиции для охраны памятников и скверов города.

КИШИНЕВ, 23 мая — Sputnik. В городе Рышканы неизвестные вандалы разбросали венки и сломали электрощит на мемориале памяти героев Великой Отечественной войны. Инцидент произошел ночью в среду, 22 мая.

Фотоснимки, на которых запечатлены последствия ночной выходки хулиганов, опубликовал в социальной сети Facebook примар города Виктор Богатько.

"Вот как этим вандалам объяснить, что их деды и прадеды освободили нашу страну от фашистской оккупации, и если бы не этот подвиг, если бы не Победа, их бы может вообще бы и не было, — написал глава городской администрации. — Обидно до слёз. Как можно быть такими варварами?"

В примэрии считают, что ночной погром  устроили несовершеннолетние хулиганы. По словам примара города, в сквере у мемориала регулярно ломают скамейки и урны. Однако это первый случай, когда атаке подвергся сам памятник.

Вандалов не могут найти

Возмущенные горожане предлагают создать при местном управлении полиции отряды из ветеранов силовых структур и возродить народные дружины.

"Дайте нам, ветеранам, три месяца работы в РОВД и обещаю жителям города Рышканы порядок. Нам терять нечего, мы в возрасте и бояться нечего", — написал один из комментаторов. Другие предлагают установить у мемориала камеры наблюдения.

Танк Т-34 - мемориал Виктория в Леушенах
© Photo: Facebook / Алексей Петрович
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В инспекторате полиции города Рышканы не смогли прокомментировать ночной инцидент. Телефоны инспектората днем 23 мая не функционировали.

Офицер в дежурной части, куда дозвонился корреспондент Sputnik Молдова, предположил, что проблемы с телефонной связью могли возникнуть из-за проливных дождей, который прошли на севере Молдовы на этой неделе.

В то же время, по словам сотрудников городской администрации, ранее обращения в полицию не приносили результата, так как правоохранительные структуры каждый раз отвечали, что не могут установить личность правонарушителей.

Восстанавливать разрушенное парковое оборудование приходится за счет городского бюджета. В 2019 году на благоустройство мемориала Великой Отечественной войны было выделено около 25 тысяч леев.

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Теги:
вандализм, Великая Отечественная война, мемориал
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