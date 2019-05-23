Водителям на заметку: на некоторых улицах Кишинева возможны сюрпризы

Предупреждение для автовладельцев от полиции: правоохранительные органы обратили внимание на то, что на нескольких участках кишиневских дорог появятся камеры видеонаблюдения

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В Кишиневе появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом предупредил Национальный инспекторат по патрулированию.

Камеры видеонаблюдения появятся:

Мунчештское шоссе, 690;

Мунчештское шоссе, 273 А;

улица Друмул Бачоюлуй, 287;

перекресток бульвара Дачия и улицы Бачоий Ной;

перекресток улиц Л. Деляну и Алаба Юлия;

на въезде в коммуну Ставчены.

Куда попадают фото с камер?

Уже в течение нескольких лет в Кишиневе работают камеры дорожного видеонаблюдения.

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В полиции отмечают, что аппараты фиксируют многие нарушения ПДД – превышение скоростного режима, игнорирование сигнала светофора и другие.

Устанавливая данную систему мониторинга, правоохранительные органы планировали увеличить бдительность водителей. Однако у многих до сих пор возникают вопросы по поводу работы камер. К примеру, для чего камеры фотографируют все автомобили подряд без всяких причин.

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"Камеры так запрограммированы. Есть те, которые снимают видео или фотографируют. Если водитель не нарушил ПДД, то на сервере это даже не сохраняется", — заявил ранее Sputnik пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.

По его словам, фиксируются только видео и фото транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения.

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