Водителям на заметку: на некоторых улицах Кишинева возможны сюрпризы

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. В Кишиневе появятся дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом предупредил Национальный инспекторат по патрулированию.
Камеры видеонаблюдения появятся:
- Мунчештское шоссе, 690;
- Мунчештское шоссе, 273 А;
- улица Друмул Бачоюлуй, 287;
- перекресток бульвара Дачия и улицы Бачоий Ной;
- перекресток улиц Л. Деляну и Алаба Юлия;
- на въезде в коммуну Ставчены.
Куда попадают фото с камер?
Уже в течение нескольких лет в Кишиневе работают камеры дорожного видеонаблюдения.
В полиции отмечают, что аппараты фиксируют многие нарушения ПДД – превышение скоростного режима, игнорирование сигнала светофора и другие.
Устанавливая данную систему мониторинга, правоохранительные органы планировали увеличить бдительность водителей. Однако у многих до сих пор возникают вопросы по поводу работы камер. К примеру, для чего камеры фотографируют все автомобили подряд без всяких причин.
Водителей ждут суровые штрафы: предупреждение для каждого>>>
"Камеры так запрограммированы. Есть те, которые снимают видео или фотографируют. Если водитель не нарушил ПДД, то на сервере это даже не сохраняется", — заявил ранее Sputnik пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.
По его словам, фиксируются только видео и фото транспортных средств, которые нарушили правила дорожного движения.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK