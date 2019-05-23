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Врач в стоматологической поликлинике.

Улыбаться нечем - почему граждане Молдовы рано остаются без зубов

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Целый ряд экологических факторов влияет на здоровье и состояние зубов. Стоматологи рекомендуют жителям Молдовы крайне внимательно соблюдать нормы гигиены полости рта, обращать внимание на ежедневный рацион и качество питьевой воды.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Жители Молдовы не следят за здоровьем зубов и не всегда заботятся о соблюдении гигиены полости рта, к такому выводу пришли врачи-стоматологи на профильном семинаре, который прошел в Кишиневе.

Медики особо подчеркнули, что в большинстве случаев граждане нашей страны страдают заболеваниями десен, в результате обострения которых теряют зубы. Опасным, по утверждению стоматологов, является тот факт, что многие остаются без зубов уже в подростковом возрасте.

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Причин такой беззубой молодости много. Это и качество питьевой воды, минеральный состав которой не соответствует необходимым нормам, отсутствие в ежедневном рационе фруктов и овощей и даже качество воздуха. Проблема, по словам врачей, носит комплексный характер, поскольку от здоровья зубов зависит дальнейшее состояние всего организма человека. 

Самой распространенной в Молдове стоматологической патологией остается флюороз - изменение цвета зубов или их полное потемнение. Возникает эта патология из-за повышенного содержания фтора в питьевой воде - результат "интенсивного" сельского хозяйства времен МССР, когда почву и угодья обрабатывали пестицидами. 

В некоторых селах республики флюорозом страдает порядка 80% населения, большинство из них - дети и подростки от 12 до 17 лет. Такие данные содержатся в отчете Unicef.

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Даже если человек пьет отфильтрованную воду, он систематически дышит загрязненным воздухом и употребляет в пищу фрукты и овощи, выращенные на земле, буквально пропитанной еще в советские времена пестицидами. 

Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова доктор медицинских наук, врач-стоматолог Татьяна Порошенкова, от состояния полости рта зависит общее здоровье человека. Сегодня медицина сосредоточилась на лечении патологий, которые возникают как следствие больных и пораженных кариесом зубов. 

"Поэтому каждый человек должен внимательно следить за состоянием полости рта, ответственно относиться к своему здоровью", - отметила Порошенкова. По словам стоматолога, сильно страдает состояние зубов от загрязнения воздуха, вредных веществ, содержащихся в нем.

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Теги:
рекомендации, патологии, здоровье, зубы, стоматологи
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