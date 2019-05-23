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Центральный рынок

Кража на полмиллиона в Приднестровье: вора ждет суд

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Следственном комитете рассказали, как ему удалось так поживиться.

ТИРАСПОЛЬ, 23 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. Окоп Маранджян больше года крал из контейнеров, расположенных на тираспольском рынке "Колкотовый", вещи, обувь, галантерею, парфюмерию. Общая сумма похищенного имущества превысила 500 тысяч приднестровских рублей (более 550 тысяч леев).

"Многие контейнеры на рынке в последние годы используются арендаторами не для торговли, а лишь для хранения товара, поэтому открываются не часто. Владея этой информацией, охранник во время своего ночного обхода, подбирал ключ к таким контейнерам, выносил небольшими партиями складированный для реализации товар", - сообщили в Следственном комитете Приднестровья.

Мигранты. Архивное фото
© REUTERS / Yannis Behrakis
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Похищенное имущество Маранджян первоначально переносил в выделенный ему для переодевания индивидуальный контейнер, а затем, по мере возможности, перевозил к себе домой в село Карагаш.

Маранджян работал охранником на рынке "Колкотовый" в течение трех последних лет. Хищение товаров из охраняемых контейнеров он совершал с 2017 по октябрь 2018 года. Всего им было вскрыто восемь контейнеров.

В ходе предварительного расследования часть похищенного имущества была обнаружена и возвращена потерпевшим. Следствие завершено, скоро обвиняемый предстанет перед судом. Сейчас его заключили под стражу.

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Теги:
товар, рынок, Тирасполь, Тирасполь, Приднестровье
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