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Производство яблочного сока

Опасный сок - как во вкусном молдавском напитке обнаружили следы пестицидов

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Некоторые сельхозпроизводители используют при выращивании фруктов запрещенные химикаты, из-за их безответственности перерабатывающие предприятия республики несут убытки, есть и реакция профильного министерства.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Молдова упустила шанс на экспорт в 2018 году больших партий концентрированных соков. Это произошло из-за содержания в напитке продуктов разложения пестицидов, что было подтверждено в лабораторных условиях.

Кроме того, в ходе проведенного анализа, в концентрате обнаружили следы запрещенных в Молдове химикатов, об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В течение прошлого года было проведено 50 лабораторных исследований концентрированных соков молдавского производства, в большинстве случаев в содержимых пробах были найдены продукты разложения пестицидов.

Лаборатория
© Sputnik / Valery Melnikov
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Представители перерабатывающих предприятий Молдовы отметили, что именно по этой причине сорвался экспорт больших партий соков в страны Европейского Союза, США и Канаду. 

Данный инцидент стал темой рабочего заседания в профильном министерстве, в нем приняли участие представители Национального агентства продовольственной безопасности, Национальной федерации фермеров Молдовы, Ассоциации Moldova Fruct., Ассоциации производителей консервов.

Последние отметили, что в концентрированном яблочном соке были найдены следы таких препаратов, как Omethoate, Benomyl, Carbendazim и Demetoat.

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"Это свидетельствует, что сельхозпроизводители использовали эти запрещенные в Молдове вещества для обработки угодий", - подчеркнули в министерстве. 

В ведомстве порекомендовали представителям перерабатывающих предприятий страны заранее заключать с поставщиками сырья контракты, в которых отдельным пунктом будет прописано, как именно и с применением каких препаратов фермер будет выращивать будущий урожай фруктов.

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Теги:
пестициды, реализация, качество, соки
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