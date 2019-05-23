Полшага до беды: женщина спасла ребенка из под колес автомобиля - видео

Среди нас есть люди неравнодушные, которым внимание и мгновенная реакция помогают творить добрые дела. Это подтверждает короткий ролик, опубликованный в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 23 маяi – Sputnik. На видео с автомобильного регистратора попал эпизод, который едва не обернулся страшной трагедией. На одной из улиц Кишинева маленький ребенок, по всей видимости, вырвался из рук отца и пустился наутек в сторону проезжей части, наперерез надвигающемуся авто.

Но, к счастью, все разрешилось наилучшим образом - благодаря бдительной прохожей.

Женщина моментально оценила ситуацию и сумела перехватить непослушное дитя.

Она подхватила мальчонку на руки и отдала подоспевшему мужчине.

Стоит отметить, что и водитель (он же - автор видео), был внимателен во время езды и вовремя притормозил.

Двум из трех взрослых участников эпизода - пятерка с плюсом.

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