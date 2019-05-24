08:10 24 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD18.03
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Срочно:
Днестр

Проблемы Днестра: что происходит с рекой и ждать ли наводнений

© Photo: Facebook / Графов Андрей
Общество
Получить короткую ссылку
99 0 0

"Речной вопрос": в каком состоянии находится Днестр, может ли река разлиться настолько, что это приведет к серьезным последствиям, и что ждет водную артерию, выяснял обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik, Елена Комолова. Одна из самых важных гидрологических артерий Молдовы – река Днестр, которая обеспечивает пресной водой столицу республики и другие населенные пункты страны, находится в непростой ситуации.

Днестр
© Sputnik / Miroslav Rotari
Судьба Днестра: что обещает Киев, и почему Кишинев насторожился
С одной стороны, уровень Днестра как хочет, так и регулирует Украина, а с другой - Киев давно грезит построить на этой реке шесть новых ГЭС, что грозит экологической катастрофой. В этой ситуации жители Молдовы находятся в совершенно беспомощном состоянии – ведь им приходится надеяться только на удачное стечение обстоятельств. К примеру, на ливни, которые сейчас подняли уровень реки, что не может не радовать молдавских экологов. В каком состоянии находится Днестр, может ли река разлиться настолько, что это приведет к серьезным последствиям, и что ждет эту артерию, выяснял обозреватель Sputnik.

Зависимость от настроений и решений Киева

В комментарии Sputnik эколог Илья Тромбиций заявил, что "2019-й уникальный для Днестра, учитывая экологический попуск, который проводится лучше или хуже каждый год.

"Под нашим давлением Украина вынуждена часть воды, примерно половину кубокилометра из Днестровского водохранилища, использовать для имитации весеннего разлива реки. Половины кубокилометра слишком мало", - сказал эксперт.

Молдова в этом смысле зависит от настроений и решений соседей – захотели в Киеве открыть побольше условный вентиль крана – Днестр поднимется, а захотели иначе – река усыхает на глазах. И видели мы это уже не раз.

Днестр стремительно гибнет - ужасающие фото>>>

По словам Тромбицкого, в идеале необходимо примерно 1,2 кубокилометра воды. "Хотя в начале апреля и не предполагалась, что будут дожди. Все прогнозы показывали, что апрель будет практически безводным. Поэтому планирование этого экопопуска было осуществлено, исходя из того, что осадков не будет", - пояснил Тромбицкий.

Живая рыба
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вот это поворот: Молдова рискует остаться без нескольких видов рыбы

Он отметил, чтобы сохранить немного воды для орошения, предполагалось сбросить на четыре метра уровня Днестровского водохранилища.

"При этом отмечалось, что если дожди пойдут, то эти цифры можно увеличить. Но оказалось, что в конце апреля начались дожди, которые продолжались практически весь май. Для реки это очень хорошо – она разлилась и очень полноводная", - подчеркнул Тромбицкий.

Эколог: Днестр постепенно превращается в озеро>>>

"Желтый код"

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с "выходом воды на пойму" северной части Днестра. Предупреждение действует с 22 по 29 мая. Как пояснили в ведомстве, оно связано с тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище.

Дубоссарская ГЭС.
© Sputnik / И. Кибзий
В Днестре уровень воды может подняться почти на два метра

"В связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища до 1100 м3/с, 22-29 мая продолжится подъем уровня воды по сравнению с тем, что зарегистрирован 22 мая", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Речь идет об участке: село Наславча – город Дубоссары, где уровень воды может подняться на 1,2-1,8 метра. 

О наводнении не идет и речи

Специалисты Госгидрометеослужбы предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приведет к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания в случаях сезонной хозяйственной деятельности или подверженности определенных участков территории подтоплениям.

Это подтверждает и Тромбицкий. По его словам, уровень воды в Днестре не критический.

"Речь не идет о наводнении, а просто о хорошем заполнении реки. Очевидно, что этот год в дальнейшем, поскольку идет активное размножение рыбы, позитивно повлияет на рыбное население", - заключил эколог.

Бендерская крепость. Памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестра.
© Sputnik / Б. Круцко
Днестр может обмелеть, предупреждают экологи

Судьба Днестра

Днестр продолжает находиться в центре скандала, который разгорелся из-за желания Украины построить шесть гидроэлектростанций на этой реке. Переговоры в этом направлении Киев ведет уже порядка 10 лет. А в 2016-м Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предусматривает строительство шести новых русловых ГЭС. Это решение еще больше встревожило молдавскую сторону. Против создания каскада из электростанций сначала выступили представители неправительственных экологических организаций, а затем проблему на межгосударственном уровне подняло правительство Молдовы. Беспокойство Кишинева понятно: река Днестр – одна из главных водных артерий республики, откуда черпает питьевую воду столица и другие населенные пункты. Некорректная эксплуатация гидростанций может привести к неприятным последствиям.

Новые ГЭС на Украине спровоцируют экологическую катастрофу в Молдове>>>

Сейчас все работы в этом направлении приостановлены Киевом, однако точки над "i" не расставлены - заявление о полном отказе от этого проекта от соседей никто не услышал. Молдова продолжает жить в напряжении – ведь это строительство не просто ударит по Днестру, а уничтожит его.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Молдова рискует остаться без воды, а Днестр может пересохнуть
Умирающий Днестр - ежедневно тонны ядовитых нечистот сливают в реку
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Финал кубка Молдовы по футболу 2019
"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
Веники в национальном стиле: экзотика ручной работы
Веники в национальном стиле: экзотика ручной работы
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться