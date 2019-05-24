Проблемы Днестра: что происходит с рекой и ждать ли наводнений

"Речной вопрос": в каком состоянии находится Днестр, может ли река разлиться настолько, что это приведет к серьезным последствиям, и что ждет водную артерию, выяснял обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik, Елена Комолова. Одна из самых важных гидрологических артерий Молдовы – река Днестр, которая обеспечивает пресной водой столицу республики и другие населенные пункты страны, находится в непростой ситуации.

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Зависимость от настроений и решений Киева

С одной стороны, уровень Днестра как хочет, так и регулирует Украина, а с другой - Киев давно грезит построить на этой реке шесть новых ГЭС, что грозит экологической катастрофой. В этой ситуации жители Молдовы находятся в совершенно беспомощном состоянии – ведь им приходится надеяться только на удачное стечение обстоятельств. К примеру, на ливни, которые сейчас подняли уровень реки, что не может не радовать молдавских экологов. В каком состоянии находится Днестр, может ли река разлиться настолько, что это приведет к серьезным последствиям, и что ждет эту артерию, выяснял обозреватель Sputnik.

В комментарии Sputnik эколог Илья Тромбиций заявил, что "2019-й уникальный для Днестра, учитывая экологический попуск, который проводится лучше или хуже каждый год.

"Под нашим давлением Украина вынуждена часть воды, примерно половину кубокилометра из Днестровского водохранилища, использовать для имитации весеннего разлива реки. Половины кубокилометра слишком мало", - сказал эксперт.

Молдова в этом смысле зависит от настроений и решений соседей – захотели в Киеве открыть побольше условный вентиль крана – Днестр поднимется, а захотели иначе – река усыхает на глазах. И видели мы это уже не раз.

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По словам Тромбицкого, в идеале необходимо примерно 1,2 кубокилометра воды. "Хотя в начале апреля и не предполагалась, что будут дожди. Все прогнозы показывали, что апрель будет практически безводным. Поэтому планирование этого экопопуска было осуществлено, исходя из того, что осадков не будет", - пояснил Тромбицкий.

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Он отметил, чтобы сохранить немного воды для орошения, предполагалось сбросить на четыре метра уровня Днестровского водохранилища.

"При этом отмечалось, что если дожди пойдут, то эти цифры можно увеличить. Но оказалось, что в конце апреля начались дожди, которые продолжались практически весь май. Для реки это очень хорошо – она разлилась и очень полноводная", - подчеркнул Тромбицкий.

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"Желтый код"

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с "выходом воды на пойму" северной части Днестра. Предупреждение действует с 22 по 29 мая. Как пояснили в ведомстве, оно связано с тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище.

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"В связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища до 1100 м3/с, 22-29 мая продолжится подъем уровня воды по сравнению с тем, что зарегистрирован 22 мая", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Речь идет об участке: село Наславча – город Дубоссары, где уровень воды может подняться на 1,2-1,8 метра.

О наводнении не идет и речи

Специалисты Госгидрометеослужбы предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приведет к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания в случаях сезонной хозяйственной деятельности или подверженности определенных участков территории подтоплениям.

Это подтверждает и Тромбицкий. По его словам, уровень воды в Днестре не критический.

"Речь не идет о наводнении, а просто о хорошем заполнении реки. Очевидно, что этот год в дальнейшем, поскольку идет активное размножение рыбы, позитивно повлияет на рыбное население", - заключил эколог.

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Судьба Днестра

Днестр продолжает находиться в центре скандала, который разгорелся из-за желания Украины построить шесть гидроэлектростанций на этой реке. Переговоры в этом направлении Киев ведет уже порядка 10 лет. А в 2016-м Киев принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предусматривает строительство шести новых русловых ГЭС. Это решение еще больше встревожило молдавскую сторону. Против создания каскада из электростанций сначала выступили представители неправительственных экологических организаций, а затем проблему на межгосударственном уровне подняло правительство Молдовы. Беспокойство Кишинева понятно: река Днестр – одна из главных водных артерий республики, откуда черпает питьевую воду столица и другие населенные пункты. Некорректная эксплуатация гидростанций может привести к неприятным последствиям.

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Сейчас все работы в этом направлении приостановлены Киевом, однако точки над "i" не расставлены - заявление о полном отказе от этого проекта от соседей никто не услышал. Молдова продолжает жить в напряжении – ведь это строительство не просто ударит по Днестру, а уничтожит его.

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