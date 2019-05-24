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На каких улицах в Кишиневе ожидаются отключения света в пятницу

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Плановые работы в системе электросетей будут проводиться в двух секторах столицы.

КИШИНЕВ, 24 мая -  Sputnik. Поставщик электроэнергии для столицы сообщает, что 24 мая для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

В секторе Чеканы:

- ул. Алчедар 1, 2A, 4, А. Избаш 1-47, 14-40, Арионешть 2, 2A, 4, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-190, 77-175, переулок Колоница 1, 2, 3, Хайдукул Бужор 53-69, 78-104, переулок Николая Милеску Спэтару 1-9, Тырговиште 1-25, 6-46, Транснистрия 5, Вадул-луй-Водэ 9, 31, 99-127, 155, 100, 144-146, 162-196, - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. И. Репина 1-19, 2-10, Н. Григореску 1-9, 2-18, Отоваска 1-7, Подул Ыналт 22-1 - в период с 13:10 - 15:00.

В секторе Буюканы:

- ул. Л. Деляну 9/1 - в период с 10:00 - 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробную информацию можно получить на сайте Red Union Fenosa или по телефону: (022) 43-11-11.

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