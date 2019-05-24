В Молдове объявлены в розыск более десяти тысяч человек

Находят правонарушителей нечасто: с начала года задержаны 1300 из них.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают более 10 тысяч преступников и нарушителей, которые скрываются от правосудия.

© Sputnik / Miroslav Rotari Полиция нашла мужчину, который ударил двух женщин в Кишиневе

По данным полиции Молдовы, больше всего криминальных лиц, около двух тысяч, разыскиваются в рамках уголовных дел, возбужденных по факту воровства. На втором месте по "популярности" - мошенники. С большим отрывом за ними следуют насильники - за изнасилование разыскиваются более 140 человек, а 137 человек полицейские ищут по обвинению в совершении особо тяжкого преступления - убийства.

География розыска разнообразна. За рубежом находятся более половины обвиняемых и подозреваемых, объявленных в розыск. На территории стран СНГ, по предположениям правоохранительных структур, скрываются более 4 тысяч человек. С помощью структур Интерпола разыскиваются еще более 1700 преступников. Остальные прячутся в стране.

С начала года были задержаны 1310 объявленных в розыск. Одного из них разыскивали 13 лет. На днях он был этапирован в Молдову.

Напомним, что в рамках одного из громких преступлений, совершенных в столице, полиция ищет двух пустившихся в бега подозреваемых. В составе группы из шести человек они изнасиловали двух девушек, одну из них, 16-летнюю девушку, сбросили с седьмого этажа. Впоследствии она скончалась в больнице.

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