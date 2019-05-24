Раскрываемость преступлений выросла из-за камер видеонаблюдения

В Чадыр-Лунге в прошлом году были раскрыты большинство преступлений, работать стало легче благодаря камерам на улицах города, говорит полиция.

КИШИНЕВ, 24 мая - Sputnik. В прошлом году в городе Чадыр-Лунга в Гагаузской автономии были зарегистрированы 322 преступления, из которых раскрыты 234 или более 72 процентов. Об этом сообщил представитель городского инспектората полиции Михаил Фрунзе.

Нераскрытыми остаются 88 преступлений. Кроме того, в 2018 году были составлены 435 протоколов по административным правонарушениям - это на 93 больше, чем годом ранее, сообщает gagauzinfo.md.

По словам представителя инспектората, рост числа камер видеонаблюдения на улицах города серьезно помогает полиции. Записи с камер позволили увеличить процент раскрываемости преступлений, а некоторые из них - предотвратить. Речь идет о таких серьезных преступлениях, как попытки изнасилования, незаконное распространение наркотиков, кражи.

"Для нас это серьезная помощь, и данная инициатива, как показала практика, оказалась очень действенной и полезной для всех", - сказал Михаил Фрунзе.

Осенью прошлого года в общественных местах Чадыр-Лунги установлено более 20 видеокамер.

Продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения и в Кишиневе. По сообщению Национального инспектората по патрулированию, на улицах столицы видеокамеры появятся еще как минимум в шести точках и на оживленных перекрестках.

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