Дамбы на Днестре могут не выдержать: ливни привели к угрозе наводнений

Самый проблемный участок – это дамба между селами Тудора и Крокмаз, которая может прорваться, если уровень воды в Днестре вырастет.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Появилась угроза прорыва дамб на Днестре, расположенных в районе Штефан-Водэ. Об этом риске говорил премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип в ходе специального заседания, где обсуждались последствия ливней.

Речь шла о том, что в зоне риска в этом районе оказались населенные пункты, рядом с которыми протекает Днестр.

"В Паланке уже начаты работы по укреплению дамбы. Предстоит оценить ситуацию и предпринять соответствующие меры в Крокмазе, Рэскэець Векь, Олэнешть, Пуркарь и Талмаза", - сообщили в пресс-службе кабмина.

На данный момент уже созданы чрезвычайные комиссии во всех селах, где есть риск наводнений. Как уточнили в правительстве, самый проблемный участок – это дамба между селами Тудора и Крокмаз, которую в срочном порядке надо укрепить.

В сложившейся ситуации глава правительства распорядился создать антикризисный штаб.

"Необходимо действовать вместе, скоординировано и начать работы по укреплению дамб в зонах риска, причем как можно быстрее", - заявил Филип.

Он также распорядился привлечь к работе дополнительные силы – из рядов национальной армии и карабинеров.

© Sputnik / Виталий Аньков Спасатели рассказали о последствиях ливней в Молдове - видео

В общей сложности над укреплением дамб будут работать 300 человек. Будет использована и специализированная техника.

Предупреждение метеорологов

Ранее Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" гидрологической опасности в связи с "выходом воды на пойму" северной части Днестра. Район Штефан-Водэ в зону риска не входил.

Предупреждение действует с 22 по 29 мая. Оно связано с тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище.

"В связи с увеличением сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища до 1100 м3/с, 22-29 мая продолжится подъем уровня воды по сравнению с тем, что зарегистрирован 22 мая", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Речь идет об участке: село Наславча – город Дубоссары, где уровень воды может подняться на 1,2-1,8 метра.

Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания.

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