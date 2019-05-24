На востоке Молдовы уровень воды в Днестре может подняться на 3 метра

Между Дубоссарами и Бендерами уровень воды может вырасти на 2,8-3,3 метра, предупредили специалисты.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила об увеличении площади, где действует "желтый код" в связи с "выходом воды на пойму" Днестра.

С 22 мая предупреждение касалось лишь половины прибрежных населенных пунктов, а сейчас "желтый код" распространяется на все территориальные единицы, расположенные вдоль Днестра.

"В связи с увеличением сбросного расхода воды из Дубоссарского водохранилища до 1100 м3/с, 24-30 мая продолжится подъем уровня воды и общий подъем по сравнению с тем, что зарегистрирован 22 мая", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Согласно сообщению специалистов, между Дубоссарами и Бендерами уровень воды может вырасти на 2,8-3,3 метра, а между Бендерами и селом Талмаза – на 1,5-2,5 метра.

Ранее в Госгидрометеослужбе предупреждали, что между селом Наславча и Дубоссарами уровень воды в Днестре может подняться на 1,2-1,8 метра.

Это было связано c тем, что Агентство водных ресурсов Украины приняло решение увеличить сброс воды в Днестровском водохранилище.

Специалисты предупреждают, что такой резкий подъем уровня воды не приводит к значительному ущербу, но сложившаяся ситуация требует повышенного внимания.

В правительстве Молдовы в экстренном порядке прошло специальное заседание, на котором обсуждались возможные риски прорыва дамб на некоторых участках в районе Штефан-Водэ.

© Sputnik / Nicu Goncear Молдову может затопить - жители некоторых районов в шоке

В Паланке уже начаты работы по укреплению дамбы. Предстоит оценить ситуацию и предпринять соответствующие меры в Крокмазе, Рэскэець Векь, Олэнешть, Пуркарь и Талмаза.

На данный момент созданы чрезвычайные комиссии во всех селах, где есть риск наводнений. Как уточнили в правительстве, самый проблемный участок – это дамба между селами Тудора и Крокмаз, которую в срочном порядке надо укрепить.

В сложившейся ситуации глава правительства Павел Филип распорядился создать антикризисный штаб. Он также поручил привлечь к работе дополнительные силы – из рядов национальной армии и карабинеров.

В общей сложности над укреплением дамб будут работать 300 человек. Будет использована и специализированная техника.

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