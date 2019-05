В субботу в Кишиневе стартует велогонка Chisinau Criterium 2019

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. В субботу, 25 мая, на площади Великого Национального Собрания стартует шестая ежегодная городская велогонка Chisinau Criterium 2019.

Спортивное мероприятие будет проходить два дня: в субботу состоятся детские соревнования по дуатлону Kids Duathlon и массовый развлекательный велозаезд VELOFUN by SKODA, а в воскресенье, 26 мая, - велогонка Chisinau Criterium с тремя дистанциями: 15 km by Naturalis (MTB ONLY), 30 km by Technosoft (MTB + ROAD) и 60 km (ROAD ONLY).

Chisinau Criterium 2019 начнется в 8.00 с открытия зоны Экспо, расположенной на площади Великого Национального Собрания. После этого все участники Kids Criterium Duathlon получат личные номера и стартовые пакеты.

В 10.45 пройдет разминка для участников Kids Duathlon;

В 11.00 — старт Kids Duathlon;

В 13.00 — награждение участников Kids Duathlon по всем категориям.

С 10.00 будут выдаваться футболки для участников массового развлекательного велозаезда VELOFUN by SKODA, начало которого назначено на 15.00.

В рамках развлекательного велозаезда будет организован розыгрыш лотереи с ценными призами.

В завершение первого дня спортивного мероприятия пройдет Pasta Party (начало в 18.00) и брифинг для участников велогонки Chisinau Criterium (26 мая).

© Photo : Chisinau Criterium 2019 Маршрут велогонки Chisinau Criterium 2019

С подробным расписанием Chisinau Criterium 2019 можно ознакомиться здесь.

Организаторами Chisinau Criterium является общественная спортивная организация Sporter и крупнейшая доска бесплатных объявлений в Молдове 999.md.

Международным информационным партнером Chisinau Criterium 2019 выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Зарегистрироваться и узнать все подробности соревнования можно на официальном сайте мероприятия: criterium.md.

